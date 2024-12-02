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Altın haftaya nasıl başladı?

Atın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Çeyrek altın 5 bin TL'nin, Cumhuriyet altını ise 20 bin TL'nin altına geriledi.

Ekonomi
  • 02.12.2024 09:31
  • Giriş: 02.12.2024 09:31
  • Güncelleme: 02.12.2024 09:40
Kaynak: Haber Merkezi
Altın haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın, doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesiyle düştü.

Çeyrek altın 5 bin TL'nin, Cumhuriyet altını ise 20 bin TL'nin altına düştü.

Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ve Fed'in bir sonraki faiz oranı hamlesine dair ipuçları verebilecek önemli ABD verilerini bekliyor.

2 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

22 Ayar gram altın alış: 2.725,90 TL
22 Ayar gram altın satış: 2.889,28 TL

Çeyrek altın alış: 4.871,00 TL
Çeyrek altın satış: 4.952,00 TL

Yarım altın alış: 9.773,00 TL
Yarım altın satış: 9.904,00 TL

Cumhuriyet altın alış: 19.485,00 TL
Cumhuriyet altın satış: 19.732,00 TL

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