Altın haftaya nasıl başladı?

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın, doların diğer para birimlerine karşı güçlenmesiyle düştü.

Çeyrek altın 5 bin TL'nin, Cumhuriyet altını ise 20 bin TL'nin altına düştü.

Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ve Fed'in bir sonraki faiz oranı hamlesine dair ipuçları verebilecek önemli ABD verilerini bekliyor.

2 Aralık 2024 saat 09.00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:

22 Ayar gram altın alış: 2.725,90 TL

22 Ayar gram altın satış: 2.889,28 TL

Çeyrek altın alış: 4.871,00 TL

Çeyrek altın satış: 4.952,00 TL



Yarım altın alış: 9.773,00 TL

Yarım altın satış: 9.904,00 TL

Cumhuriyet altın alış: 19.485,00 TL

Cumhuriyet altın satış: 19.732,00 TL