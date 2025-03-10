Altın haftaya nasıl başladı?

Altın yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Anlık verilere göre gram altın 3 bin 417 lira, çeyrek altın ise 5 bin 688 lira seviyesinde seyrediyor.

Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yarım altın 11 bin 279, cumhuriyet altını ise 22 bin 489 liradan işlem görüyor.