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Altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı. Gram altın 3 bin 417, çeyrek altın ise 5 bin 688 TL seviyesinden işlem görüyor.

Güncel
  • 10.03.2025 09:29
  • Giriş: 10.03.2025 09:29
  • Güncelleme: 10.03.2025 09:41
Kaynak: Haber Merkezi
Altın haftaya nasıl başladı?

Altın yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Anlık verilere göre gram altın 3 bin 417 lira, çeyrek altın ise 5 bin 688 lira seviyesinde seyrediyor.

Ons altın fiyatı küresel belirsizliğin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşı tehdidinin etkisiyle 2900 doların üzerinde kalmaya devam ediyor.

Yarım altın 11 bin 279, cumhuriyet altını ise 22 bin 489 liradan işlem görüyor.

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