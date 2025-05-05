Altın haftaya nasıl başladı?

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe değer kazanarak başlamasının ardından 4 bin 46 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

Cuma günü değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 20 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 4 bin 46 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 primle 3 bin 261 dolar seviyelerinde işlem görüyor.