Altın haftaya nasıl başladı?

Geçen hafta yükselişe geçen ve özellikle İsrail'in İran'a saldırılarının ardından fiyatları ciddi şekilde artan altın, yeni haftaya da yükselişle başladı.

Yaklaşık 100 TL değer kazanan gram altın, an itibariyle (09.15) 4 bin 333 TL civarından işlem görüyor.

Geride bıraktığımız hafta 7 bin TL'yi geçen çeyrek altın 7 bin 100 TL, Yarım altın ise 14 bin 200 TL civarında seyrediyor.

Cumhuriyet altınının alışı 28 bin 267, satışı ise 28 bin 522 TL.

Spot altın ons başına 3.419,89 dolardan işlem görüyor.