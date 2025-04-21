Altın haftaya rekorla başladı

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının şiddetlenebileceğine yönelik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken, altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 bin 385,97 doları test ederek rekor tazeledi.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 2 primle 3 bin 396,10 dolara çıktı.

Ons altın şu sıralarda yüzde 2 yükselişle 3 bin 382 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA REKOR KIRDI

ABD'de ons altın tarafında yaşanan yükselişin ardından Türkiye'de altının gram fiyatı da rekor kırdı. Gram altın yeni haftaya yüzde 2'ye yakın yükselişle 4 bin 159 liraya çıkarak rekor kırdı. Gram altın şu sıralar 4 bin 150 lira seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmek için yeterince hızlı hareket etmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Eleştiriden bir gün sonra Beyaz Saray Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Trump'ın Powell'ı görevden alma seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Bu durum üzerine doların değer kaybı hızlandı. Dolar endeksi, 98 bandına kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesine indi.

Öte yandan küresel ticarette gerilime dair belirsizlikler sürdü. Trump, geçen hafta ABD'nin tüm kritik mineral ithalatına yönelik potansiyel yeni gümrük tarifeleri hakkında soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son faiz indirimi, düşük getirili bir ortamda değerli metalin cazibesini artırdı. ECB, geçen hafta üç ana faiz oranını 25 baz puan düşürmüştü.