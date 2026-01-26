Altın haftaya rekorla başladı

Altın, artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybıyla pazartesi günü ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Spot altın, yüzde 1,79 artışla 5.071,96 dolardan işlem görürken, gün içinde 5.085,50 dolara kadar yükseldi.

Şubat vadeli ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,79 artışla 5.068,70 dolar seviyesine çıktı.

Yatırımcılar, artan jeopolitik gerilimler ve küresel mali riskler karşısında altına yöneldi.

Değerli metallerde yükseliş altınla sınırlı kalmadı.

Spot gümüş yüzde 4,57 artışla 107,65 dolara yükselirken, 108,60 dolarla rekor kırdı. Spot platin yüzde 3,26 artışla 2.857,41 dolara, spot paladyum ise yüzde 3,2 yükselişle 2.074,40 dolara çıktı. Gümüş, cuma günü ilk kez 100 dolar seviyesinin üzerine çıkarak dikkat çekmişti.

Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

• Gram altın satış fiyatı: 7.077,94 TL

• Çeyrek altın satış fiyatı: 11.742,00 TL

• Yarım altın satış fiyatı: 23.483,00 TL

• Tam altın satış fiyatı: 46.195,63 TL

• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.787,00 TL

• Ons altın satış fiyatı: 5.076,21 dolar