Altın haftaya sert yükselişle başladı

Altın fiyatları, cuma günü gelen yükselişi sürdürdü.

Spot altın, bu sabah yüzde 1,3 artışla ons başına 4 bin 55 dolar seviyesine yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 36,60 dolara ulaştı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

ABD’de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş yaşanıyor. Gram altın, yüzde 1,3’lük artışın ardından 5 bin 500 TL seviyesini yeniden aştı.