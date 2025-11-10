Altın haftaya sert yükselişle başladı
ABD’de ons altın fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gram altın yüzde 1,3 artarak 5 bin 500 TL seviyesini yeniden aştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın fiyatları, cuma günü gelen yükselişi sürdürdü.
Spot altın, bu sabah yüzde 1,3 artışla ons başına 4 bin 55 dolar seviyesine yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,7 değer kazanarak 4 bin 36,60 dolara ulaştı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ABD’de ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından altının gram fiyatında da yükseliş yaşanıyor. Gram altın, yüzde 1,3’lük artışın ardından 5 bin 500 TL seviyesini yeniden aştı.