Altın haftayı nasıl kapattı: Düşüş sinyali

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem günü olan 14 Kasım Cuma 5 milyon 830 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 800 bin lira, en yüksek 5 milyon 960 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 1,9 azalışla 5 milyon 830 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 491 milyon 612 bin 51,66 lira, işlem miktarı ise 947,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 958 milyon 287 bin 922,84 lira olarak gerçekleşti.

Gram altın 5.550,65 liraya, çeyrek altın 9.380 liraya, cumhuriyet altını ise 37.404 liraya geriledi.

Gümüşün gramı ise 68,79 liraya geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaştırma sinyalleri, yalnızca altın değil, dünya borsalarında da satışların derinleşmesine yol açtı. ABD endeksleri de bu küresel satış dalgasına kapılarak düşüş yönünde hareket etti.

Değerli metaldeki bu günlük düşüşe karşın altın, haftalık bazda yüzde 2’lik yükselişi korudu. ABD altın vadeli kontratları ise haftayı yüzde 2,4 kayıpla 4 bin 94,20 dolar seviyesinde kapattı.