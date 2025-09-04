Altın her gün kendi rekorunu tazeliyor

Ekonomi Servisi

Altın rekor üstüne rekor kırmaya devam etti. Dün 3500 doları aşan ons altın, bugün 3561,53 dolar ile tüm zamanların zirvesini güncelledi. Ons altın fiyatı ülke saatine göre 17.05 sularında yüzde 0,63 yükselişle 3 bin 556 dolar 45 cent olarak seyrederken, haftalık yüzde 4,75 getiriyle işlem gördü. Böylece yılbaşından bu yana getirisi yüzde 35,45 düzeyine ulaştı.

Gram altın fiyatı ise 4 bin 714 lira 23 kuruş ile tüm zamanların zirvesini gördükten sonra yüzde 0,66 yükselişle 4 bin 705 lira seviyelerinde gezmeye başladı. Haftalık yüzde 5’ten fazla getirisi bulunurken, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 58’e yaklaştı.

Ekonomistlere göre yatırımcıların güvenli liman arayışı, altına olan ilgiyi hızlandırdı. Duke Üniversitesi’nden Profesör Campbell Harvey, “Ekonomik yavaşlama ihtimali ciddi şekilde arttı ve insanlar doğal olarak güvenli varlıklara yöneliyor” değerlendirmesinde bulundu.