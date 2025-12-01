Altın hızla yükseliyor: 5 haftanın zirvesinde

Altın piyasasında yükseliş hız kazanırken gram altın, yeni haftaya güçlü başlayarak 5 bin 812 TL’ye çıktı ve son beş haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ons altın ise, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinden destek alarak ilk işlemlerde 4 bin 254 dolara kadar yükseldi ve 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Ekim ayında 4 bin 381 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran ons altın, mevcut fiyatıyla tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 3 altında seyrediyor. Uzmanlar, faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin sürebileceğine işaret ediyor.

ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri sürerken New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemişti.