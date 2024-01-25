Altın için kritik gün: Gözler merkez bankalarında

Altın, haftanın 4. gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1963 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor. Altın yatırımcıları, bugün açıklanacak olan TCMB, ECB ve ABD verilerine yoğunlaştı.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1963 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,83 düşüşle 1955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla yüzde 0,4 arttı. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 290 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 410 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 2 bin 20 dolar seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERDEN ONS ALTIN ENDİŞESİ

Analistler, önemli ekonomilerin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimalinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, merkez bankalarının güvercin adımlarının gecikebileceğine yönelik endişelerin altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

ABD'de açıklanan imalat sanayisi PMI verileri, ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiği şeklinde yorumlanırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine gidebileceği ihtimali zayıflamayı sürdürdü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

GÖZLER ECB VE ABD VERİLERİNDE

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.