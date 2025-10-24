Altın için kritik veri bugün açıklanıyor: Gözler saat 15.30'da

ABD ile Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlikler küresel piyasalarda risk iştahını desteklerken, gözler ABD'de bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de hükümetin kapalı olmayı sürdürmesi kamu kurumlarının açıkladığı kritik verilere erişimi kısıtlarken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentilerin şekillenmesini de zorlaştırıyor.

Analistler, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtirken, söz konusu verinin Fed'in gelecek haftaki toplantısına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen analistler, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminlerin güçlü kaldığını ifade etti.

ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜREBİLİR

ABD-Çin geriliminin yumuşayabileceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk algısını zayıflatırken, altın ve tahvil gibi güvenli limanlara yönelimin de azaldığı izlendi.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin beklentilerin üstünde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüş eğiliminin devam edebileceğini belirtti.

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4'e yükselirken, yeni işlem gününde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinden itibaren 4 bin 119 dolardan alıcı buluyor.

Hafta başından bu yana dar bantta hareket etmeyi sürdüren dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 99 seviyesinde bulunuyor.