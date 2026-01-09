Altın kaçakçılığı soruşturmasında 3’üncü dalga operasyon: 7 şirketin sahibine gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3’üncü dalga operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş’un yaptığı öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler gerçekleştirdiği tespit edilen 7 şirketin sahibi 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler hakkında, “suç örgütüne üye olma”, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet”, “finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet” ile “Türk parasının kıymetini koruma hakkında kanuna muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından baskın yapılan şirketler arasında, ALEKS Metal / Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. de bulunuyor.