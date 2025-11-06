Altın Kelebek hakkında karar: 2025’te tören yapılmayacak

1972 yılından bu yana Hürriyet Kelebek tarafından düzenlenen ve geçen yıl 50. kez sahiplerini bulan Altın Kelebek ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, her sene aday açıklamalarından itibaren gündem yaratan tören bu yıl yapılamayacak.

SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu törende, ana sponsor Pantene’in sözleşmesinin de sona erdiği öğrenildi.

Törenin yeni sponsoru ve yeni tarihi henüz açıklanmazken, Altın Kelebek’in geleceği merak konusu oldu.

NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Hürriyet'ten Orkun Ün ise "Altın Kelebek bu yıl..." başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene hem yenilenmek hem de biraz değişikliğe gitmek istedik. Bu sene aralık ayında Altın Kelebek olmayacak. Yani 2025 senesinde olmayacak desek daha doğru olur. Ama baharın bitişiyle, yazın başlamasıyla, yepyeni bir anlayışla 51’incisini yapacağız Altın Kelebek’in. Kategoriler daha genişleyecek, seçenekler daha da artacak."