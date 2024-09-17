Altın Koza Film Festivali bu yıl "şiddete dur" temasıyla düzenlenecek

31’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin tanıtım toplantısı, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapıldı.

Adana'da bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan 31’inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ne 51 ülkeden toplamda 535 başvuru yapıldı. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, festivalin bu yıl "Şiddete Dur" temasıyla düzenlendiğini açıkladı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Sinema Program Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, Festival Genel Koordinatörleri İsmail Timuçin ve Hüseyin Orhan ile Festival Sanat Yönetmeni Mehmet Açar katıldı.

"ADANA DEYİNCE KÜLTÜR VE SANAT GELİYOR"

Altın Koza’nın artık sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin de bir markası olduğunu dile getiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Sinema deyince akla Adana, Adana deyince kültür ve sanat geliyor. Ülkemizde Adanalı sanatçıların sayısı son derece fazla. Göreve geldiğimizden bu yana festivali kesintisiz yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz her iş Adana için. Olağanüstü güzelliklere sahip Adana’mızın değerlerini açığa çıkarmak ve tanıtmak bizim görevimiz. Sanat, barış, kardeşlik ve aydınlıktır. Adana’da bu özelliklerin hepsi var. Adana’nın değerlerini tanıtmak ve kente gelen turist sayısını artırmak temel amacımız. Bizim dönemimizde Adana’nın değerleri çok iyi tanıtılmaya başlandı. 10 yıl önce Adana nasıl anılıyordu, şimdi nasıl anılıyor görmek gerek" diye konuştu.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin halkla buluşması için yoğun çaba harcadıklarını ve ilçelerde, köylerde, ücra mahallelerde gezici sinemayla film gösterimleri yapıldığını hatırlatan Karalar, bu yıl depremde yara alan şehirlerde de film gösterimleri gerçekleştirildiğini açıkladı. Varsıl, güvenli ve keyifli bir Adana hedeflediklerini, keyifli Adana’nın önemli bir parçasının da Altın Koza Film Festivali olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, festivaller süresince kentin tanıtımın yapıldığını ve şehir ekonomisine katkı sağlandığını anlattı.

Bu yıl jüri başkanının Nuri Bilge Ceylan gibi uluslararası başarılara imza atmış bir isim olduğunu bildiren Başkan Zeydan Karalar, Demet Akbağ ve Uğur Polat gibi çok önemli iki sanatçıya onur ödülü verileceğini, Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper gibi değerli sanatçılara da emek ödüllerinin takdim edileceğini belirtti.

"ŞİDDETE KARŞI DURUYORUZ"

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise festivalin bu yıl ‘Şiddete Dur’ temasıyla düzenleneceğini vurguladı. Samancılar konuşmasında, "Ülkemizde ve dünyada yaşanan çocuk ve kadın katliamları ve hayvan dostlarımıza yapılan 'zulme dur' diyoruz" diye konuştu.

"FİLİSTİN SİNEMACILARININ MÜCADELELERİNİN YANINDAYIZ"

Filistin’e yönelik şiddeti kınayanlara baskı uygulandığını belirten Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, "Filistin’in yanında olduğunu söyleyen Hollywood sanatçıları yollara düştü ama film şirketleri onların işine son verdi. Ayrıca Filistinli sinemacılarının şanlı mücadelelerinin yanındayız" dedi.

Nebil Özgentürk de Adana’nın sinemaya, sinemanın da Adana’ya çok yakıştığını belirterek başladığı konuşmasında, Altın Koza Film Festivali’ni çok daha iyi yerlere getirmek için çalıştıklarını kaydetti. Özgentürk, "Sanat iyileştirir. Ülkemizde kültüre, sanata daha çok kaynak ayrılması gerek. Yaşar Kemal romanlarını okumadan, Neşet Ertaş ezgilerini işitmeden, Yılmaz Güney filmlerini izlemeden, Zülfü Livaneli bestelerini dinlemeden, Aşık Veysel’in sözlerini yüreğine nakşetmeden göçüp giden milyonlar var. O yüzden ülkemizde sorunlar, dertler bitmiyor. Ülkemizde yaklaşık 1 aydır küçük bir çocuğun katledilmesiyle ilgili olay tartışılıyor. Emin olun oraya sanat girse o cinayet yaşanmazdı" ifadelerini kullandı.