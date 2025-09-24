Altın Koza Film Festivali emeğe ödüllerle başladı

Kültür Sanat Servisi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Merkez Park Amfi Tiyatro’daki coşkulu açılış töreniyle başladı. Festivalin geleneksel Orhan Kemal Emek Ödülleri bu yıl yönetmen ve yapımcı Biket İlhan, yönetmen Yaşar Seriner ve oyuncu Mahmut Cevher’e verildi.

Ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer’den alan Biket İlhan, 45 yıllık emeğinin görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu ödülü sadece kendim için değil, tüm sinema emekçileri adına almak istiyorum. Yitirdiğimiz Yeşilçam emekçilerine, bin bir zorluk ve dayanışmayla yaptıkları filmlerdeki emeklerine selam vermek istedim” dedi. İlhan, ödülün Orhan Kemal’in adını taşımasının kendisi için ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı.

Mahmut Cevher’in ödülünü ise, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar sundu. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Yaşar Seriner’in ödülü, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar tarafından Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün elinden alındı. Samancılar, “Yaşar abi yüreğiyle kalbiyle iyi bir insan olduğu kadar iyi de bir yönetmendi. Dileğimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşması ve yeniden kamera başına dönmesi” dedi. Festival 28 Eylül tarihine kadar sürecek. Tüm gösterimlerin ve etkinliklerin ücretsiz olduğu festivalde, 11 ülkeden, 97 yönetmenin toplam 122 filmi sinemaseverlerle buluşacak.