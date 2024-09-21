Altın Koza Film Festivali hazırlıkları tamamlandı: Deprem bölgesinde de gösterimler yapılacak

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak.

Kentte 23-29 Eylül'de yapılacak festivalin hazırlıkları tamamlandı.

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan çok sayıda eserin sanatseverlerle buluşacağı festivalde 6 kategoride yarışmalar da yapılacak.

4 FİLMİN PRÖMİYERİ FESTİVALDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yapacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında yarışacak 11 filmden 4'nün Türkiye prömiyeri de festivalde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında bu yıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde de gezici sinemayla film gösterimleri yapılıyor.

Film gösterimlerinden söyleşilere ve fotoğraf sergilerine kadar çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceği festivalin sanatseverlerle buluşması için tüm hazırlıklar tamamlandı.

51 ÜLKEDEN GENÇ SİNEMACILAR KATILACAK

Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, bu yıl her yönüyle çok güçlü, etkili bir festival kurguladıklarını anlatan Timuçin, "Pazartesi günü sanatseverlerle bir araya geleceğiz. Türkiye'nin birçok üniversitesinden akademisyen ve öğrenci davet ediyoruz. Bu yıl festivale 25 üniversitenin radyo, televizyon ve sinema bölümlerinden akademisyen ve öğrenciler, 51 ülkeden genç sinemacılar katılacak. Bu da sinemanın gelecekte çok büyüyeceğini, çok fazla akademik eğitim almış insanların sinemada yönetmen ve yapımcı olacağını gösteriyor. Çok sevindirici bir durum" diye konuştu.

Altın Koza Genel Müdürü ve Festival Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Orhan da şöyle konuştu:

"Kentlerin kimliğini belirleyen ögeler, tarihi, coğrafyası, sosyoekonomik yapısı ve kültür sanat hayatıdır. Fakat Adana'nın baskın olan ögesi kültür ve sanat hayatıdır. Uluslararası Altın Koza Film Festivali de 1969'dan bugüne bunu taçlandırmış, Türk sinemasının en prestijli parçalarından biri haline gelmiştir."

ALTIN KOZA GEZİCİ SİNEMAYLA DEPREM BÖLGESİNDE

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde gezici sinema ile film gösterimi etkinlikleri de yaptıklarını anlatan Orhan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminden ağır şekilde etkilenen illere sinemanın ve sanatın iyileştirici gücünü taşımak istedik. Bu amaçla Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye'de gezici sinemamızla yazlık sinema film gösterimleri yaptık. Altın Koza, sadece merkezde sinema salonlarında değil, mahallelerde, köylerde, ilçelerde. Bu amaçla Adana'nın tüm ilçelerinde film gösterimleri yapıyoruz."