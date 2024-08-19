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Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda büyük ödül için yarışacak 11 film belli oldu.

Kültür Sanat
  • 19.08.2024 16:57
  • Giriş: 19.08.2024 16:57
  • Güncelleme: 19.08.2024 17:08
Kaynak: Haber Merkezi
Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
Fotoğraf: AA

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan 11 film belli oldu.

Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen filmler şöyle:

  • Bildiğiniz Gibi Değil – Vuslat Saraçoğlu
  • Döngü” – Erkan Tahhuşoğlu
  • Gecenin Kıyısı – Türker Süer
  • Hakkı – Hikmet Kerem Özcan
  • Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri – Murat Fıratoğlu
  • Hiçbir Şey Yerinde Değil – Burak Çevik
  • On Saniye – Ceylan Özgün Özçelik
  • Ölü Mevsim – Doğuş Algün
  • Su Yüzü – Zeynep Köprülü
  • Umut (Hêvî) – Orhan İnce
  • Yeni Şafak Solarken – Gürcan Keltek

EN İYİ FİLM’E 1,5 MİLYON TL

En İyi Film Ödülü’nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Altın Koza Film Festivalinin jüri üyeleri belli oldu
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