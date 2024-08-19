Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan 11 film belli oldu.

Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen filmler şöyle:

Bildiğiniz Gibi Değil – Vuslat Saraçoğlu

Döngü” – Erkan Tahhuşoğlu

Gecenin Kıyısı – Türker Süer

Hakkı – Hikmet Kerem Özcan

Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri – Murat Fıratoğlu

Hiçbir Şey Yerinde Değil – Burak Çevik

On Saniye – Ceylan Özgün Özçelik

Ölü Mevsim – Doğuş Algün

Su Yüzü – Zeynep Köprülü

Umut (Hêvî) – Orhan İnce

Yeni Şafak Solarken – Gürcan Keltek

EN İYİ FİLM’E 1,5 MİLYON TL

En İyi Film Ödülü’nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.