Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu
Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda büyük ödül için yarışacak 11 film belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan 11 film belli oldu.
Feride Çiçekoğlu, Janet Barış ve Mehmet Açar’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesi sonucu belirlenen filmler şöyle:
- Bildiğiniz Gibi Değil – Vuslat Saraçoğlu
- Döngü” – Erkan Tahhuşoğlu
- Gecenin Kıyısı – Türker Süer
- Hakkı – Hikmet Kerem Özcan
- Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri – Murat Fıratoğlu
- Hiçbir Şey Yerinde Değil – Burak Çevik
- On Saniye – Ceylan Özgün Özçelik
- Ölü Mevsim – Doğuş Algün
- Su Yüzü – Zeynep Köprülü
- Umut (Hêvî) – Orhan İnce
- Yeni Şafak Solarken – Gürcan Keltek
EN İYİ FİLM’E 1,5 MİLYON TL
En İyi Film Ödülü’nün 1 Milyon 500 Bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın Nuri Bilge Ceylan başkanlığındaki jürisinde, oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.