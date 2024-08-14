Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Adana'da bu yıl 31. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamındaki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

23-29 Eylül'de jüri başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın üstleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde, 1994’te Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu seçildiği “Yalancı”, “Bir Kadının Anatomisi”, “Akrebin Yolculuğu”, “Yengeç Sepeti” gibi ödüllü filmler ve “Bir İstanbul Masalı”, “Hanımın Çiftliği” gibi dizilerin oyuncusu-yönetmen Mehmet Aslantuğ yer alacak.

Jüride, “Şaşkın”, “Plajda”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “Lale Devri”, “Medcezir”, “Şahmaran”, “Kimler Geldi, Kimler Geçti” gibi film ve dizilerin oyuncusu Serenay Sarıkaya ile “Ev”, “Misafir”, “Dokunmadan”, “Unutma Dersleri”, “Unutma Beni Apartmanı” kitaplarının yazarı ve senarist Nermin Yıldırım'da bulunuyor.

Jüriler arasında “Umut Adası” ve “Kalandar Soğuğu” filmlerinin yönetmeni ve senarist Mustafa Kara, “Kar”, “Kumbara”, “Beni Sevenler Listesi”, “Yurt” filmlerinin kurgucusu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni ve küratör Müge Turan yer alıyor.

En İyi Film Ödülü’nün 1 milyon 500 bin TL para ödülüyle destekleneceği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvurular 16 Ağustos Cuma günü sona eriyor.