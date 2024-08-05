Altın Koza Film Festivali 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verilecek.

Kültür Sanat 05.08.2024 12:09 Giriş: 05.08.2024 12:09

Güncelleme: 05.08.2024 12:16 Kaynak: Haber Merkezi

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