Altın Koza Film Festivali 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verilecek.
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23-29 Eylül tarihleri arasında 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri'ni alacak isimler belirlendi.
Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile festival yürütme kurulunun kararıyla bu yıl 'Onur Ödülleri'ne layık görülen isimler, Demet Akbağ ve Uğur Polat oldu.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri', 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak.