Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Altın Koza Film Festivali 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' oyuncular Demet Akbağ ve Uğur Polat'a verilecek.

Kültür Sanat
  • 05.08.2024 12:09
  • Giriş: 05.08.2024 12:09
  • Güncelleme: 05.08.2024 12:16
Kaynak: Haber Merkezi
Altın Koza Film Festivali 'Onur Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

23-29 Eylül tarihleri arasında 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri'ni alacak isimler belirlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile festival yürütme kurulunun kararıyla bu yıl 'Onur Ödülleri'ne layık görülen isimler, Demet Akbağ ve Uğur Polat oldu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri', 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak.

"Uluslararası İkon Ödülü" ödülü Bodrumda Sharon Stonea verildi
BirGün'e Abone Ol