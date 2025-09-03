Altın Koza Film Festivali’nde Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı

32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Yönetmen ve yazar Ümit Ünal’ın başkanlık edeceği jüride, oyuncu Belçim Bilgin, oyuncu ve yazar Berkay Ateş, görüntü yönetmeni ve yapımcı Deniz Eyüboğlu, müzisyen Ekin Fil, yönetmen, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ile sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış yer alıyor.



Bu yıl 22-28 Eylül 2025 tarihleri arasında 32’ncisi gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri açıklandı.

Türk sinemasının en önemli auteur yönetmenlerinden Ümit Ünal’ın başkanlığını yapacağı jüride, “Sıfır Kilometre”, “Aşk Tesadüfleri Sever” “Kurtuluş Son Durak”, “Gergedan Mevsimi”, “Kelebeğin Rüyası” filmlerinin oyuncusu Belçim Bilgin, 2015 Adana Altın Koza’da “Abluka” ile Umut Veren Genç Erkek Oyuncu seçilen, “Görülmüştür”, “Karanlık Gece” gibi filmlerin yanı sıra “Hakikat, Elbet Bir Gün”, “Uykusuz Bir Rüya” gibi ödüllü oyunlarıyla da tanınan oyuncu ve yazar Berkay Ateş, “Canavarlar Sofrası”, “Kusursuzlar”, “Karışık Kaset” filmlerinin görüntü yönetmeni, yapımcı Deniz Eyüboğlu, “Kaygı”, “Körfez”, “Hayaletler”, “Ayna Ayna”, “On Saniye” filmlerinde çalışan müzisyen Ekin Fil, “Bizans Oyunları”, "Osmanlı Cumhuriyeti”, “Kahpe Bizans” gibi unutulmaz komedilerin yönetmeni, yazar, karikatürist ve senarist Gani Müjde ve sinema yazarı, akademisyen Janet Barış yer alıyor.

10 FİLM YARIŞACAK

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi bu yıl, Ali Cabbar’ın “Annemin Solgun Çiçekleri”, Emine Emel Balcı’nın “Buradayım, İyiyim”, Emine Yıldırım’ın “Gündüz Apollon Gece Athena”, Gözde Kural’ın “Cinema Jazireh”, Hakkı Kurtuluş ile Melik Saraçoğlu’nun “Algoritma'ya Biat Et”, Pelin Esmer’in “O Da Bir Şey Mi”, Orhan Eskiköy’ün “Ev”, Özkan Çelik’in “Perde”, Rezan Yeşilbaş’ın “Uçan Köfteci” ve Tayfun Pirselimoğlu’nun “İdea” adlı filmlerini değerlendirecek.