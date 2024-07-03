Altın Koza Film Festivali’ne başvurular başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin yarışmalı bölümleri için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Kültür Sanat 03.07.2024 11:53 Giriş: 03.07.2024 11:53

Güncelleme: 03.07.2024 11:53 Kaynak: ANKA

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Fotoğraf: AA