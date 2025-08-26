Altın Koza'nın Onur Ödülleri Orhonsay ve Aslantuğ'un

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 32'ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri, Türk sinemasının güçlü kadın karakterleriyle hafızalara kazınan Meral Orhonsay ve beyazperdeden televizyona uzanan kariyerinde derinlikli oyunculuğu ve sanatçı duruşuyla tanınan Mehmet Aslantuğ’a takdim edilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 22–28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde, Onur Ödülleri 25 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir törenle sahiplerine sunulacak.