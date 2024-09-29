Altın Koza ödülleri sahiplerini buldu

31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninin sunuculuğunu Özlem Gürses yaptı. Açılış konuşmasını yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu yıl hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçılarını andı. Karalar, “Bu yıl sinemayı büyük acılar yaşayan deprem bölgelerine götürdük. Altın Kozamızın afişi çok renkli bir balon. Kırmızı Balonlu Çocuk filminden etkilendik. Narin’i balonlarla oynayacağı zamanında aramızdan aldılar. Tüm bu şiddet ortamında bu yüzden temamız şiddet. Hangi ülkede ne dil konuşulursa konuşulsun, Tüm dünyanın ortak dili sinemadır” dedi.

Festivalin jüri başkanlığını yürüten Nuri Bilge Ceylan, kentte Yılmaz Güney Müzesi’nin açılmasını gerektiğini belirterek, “Adana kebap güzel ama buraya gelmek için farklı sebepler de olması gerekiyor. Kültürel faktörler; Müzeler gibi “ Yılmaz Güney kendisinden çok etkilendiği sinemacı sadece ben değil Türk Sineması ve dünya sinemasında da çok yetenekli yönetmenleri etkilenmiş bir isim” diye konuştu.

“HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ” EN İYİ FİLM

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 11 film, 16 kategoride yarıştı. Başkanlığını yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yaptığı ve oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, oyuncu Serenay Sarıkaya, yazar ve senarist Nermin Yıldırım, yönetmen ve senarist Mustafa Kara, kurgucu Ayris Alptekin ile yazar, film eleştirmeni, küratör Müge Turan’dan oluşan jüri; Murat Fıratoğlu’nun yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı esere En İyi Film Ödülü'nü layık gördü. Fırat ödülünü, Gülten Akın, Yaşar Kemal, Ahmet Arif ve Ahmet Hamdi Tampınar’a adadı. En İyi Yönetmen Ödülü ise “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Burak Çevik’e verildi.

YILMAZ GÜNEY ÖDÜLÜ “GECENİN KIYISI"NA VERİLDİ

Yarışmada Yılmaz Güney Ödülü, Türker Süer’in “Gecenin Kıyısı” filmine, Jüri Özel Ödülü de Burak Çevik’in “Hiçbir Şey Yerinde Değil” adlı filmine verildi. Ceylan, ödülü takdim ederken, “Bir kaç yıl önce çok tuhaf bir gece yaşadık, halen anlamlandırmakta zorlandığımız, bir sinemacı, üstlelikle ilk filmini yapan bir sinemacı, bu tuhaflığı alıpmış, güzel bir fikrin içine oturtmuş ve muhteşem bir film yapmış. Biz yavaş yavaş perdeden çekilip, bayrağı gençlere devredeceğiz. Baya sağlam bir gençlik geliyor” ifadelerini kullandı.

Sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen İzleyici Ödülü’nü de Hikmet Kerem Özcan’ın “Hakkı” adlı filmi aldı En İyi Senaryo Ödülü ise iki film arasında paylaştırıldı ve “Döngü” ile Erkan Tahhuşoğlu’na, “Ölü Mevsim” ile Selen Örcan ve Doğuş Algün’e verildi. Yarışmada, En İyi Müzik Ödülü, “Yeni Şafak Solarken” ile Son Of Philip’in, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü “Yeni Şafak Solarken” ile Peter Zeitlinger’in, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, “Hiçbir Şey Yerinde Değil” ile Erim Gayretli’nin ve En İyi Kurgu Ödülü de “Gecenin Kıyısı” ile Rainer Nigrelli’nin oldu.

KADIN OYUNCU ÖDÜLLERİ ‘ÖLÜ MEVSİM’E

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” adlı filmindeki performanslarıyla Funda Eryiğit ve Ece Yaşar’a verilirken; Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, yine aynı filmdeki rolüyle Nesrin Uçarlar’ın oldu.

ERDEM ŞENOCAK VE AHMET RIFAT ŞUNGAR’A ‘EN İYİ ERKEK OYUNCU’

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim” ile Erdem Şenocak’a ve “Gecenin Kıyısı” ile Ahmet Rıfat Şungar’ın olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, “Ölü Mevsim”deki oyunculuğuyla Serkan Ercan’a verildi.

UMUT VEREN OYUNCULAR SEÇİLDİ

Yarışmada, Türkan Şoray Umut veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Hakkı” filmindeki performansıyla Tuana Almacı’nın; Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü de “Hêvî” (Umut) filmindeki oyunculuğuyla Ömer Akalın’ın oldu.

FİLM-YÖN ‘DÖNGÜ’ İLE ‘HAKKI’ DEDİ

İffet Eren Danışman Boz, Murat Şeker ve Tayfur Aydın’dan oluşan Film Yönetmenleri Derneği Jürisi’nin verdiği Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü, “Döngü” filmi ile Erkan Tahhuşoğlu ve “Hakkı” ile Hikmet Kerem Özcan’a sunuldu.

SİYAD’IN DA EN İYİSİ “HEMME’NİN ÖLDÜĞÜ GÜNLERDEN BİRİ”

Abbas Bozkurt, Ayça Çiftçi ve Gül Yaşartürk’ten oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisinin verdiği SİYAD Ödülü de Murat Fıratoğlu’nun “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” adlı filmine değer görüldü.

EN İYİ BELGESEL “ZAMANIN KIYISINDA SINAV”

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda 8 film yarıştı ve yönetmen Eylem Kaftan, yönetmen, senarist ve yapımcı Hakkı Kurtuluş ile yönetmen Serdar Kökçeoğlu’dan oluşan jüri, En İyi Belgesel Film Ödülü’nü İlkay Nişancı’nın “Zamanın Kıyısında Sınav” adlı filmine verdi. Jüri Özel Ödülü de Bahar Bektaş’ın yönettiği “Sürgün Asla Bitmez” adlı filmin oldu.

ULUSLARARASINDA EN İYİ KISA FİLM, TÜRKİYE’DEN

Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ise toplam 20 kısa film yarıştı. Oyuncu Elit Andaç Çam, yönetmen Najwa Najjar ve yönetmen Nehir Tuna’nın jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu, Türkiye’den Çağıl Bocut’un yönettiği “Her Gün Biraz Daha Kolay”, En İyi Kısa Film Ödülü’nü alırken; Jüri Özel Ödülü de İran’dan Nasrin Mohammadpour’un “21 Hafta Sonra” (21 Weeks Later) adlı filmine verildi. Jüri ayrıca, Türkiye’den Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı filmini Mansiyon Ödülü’ne değer gördü.

ÖĞRENCİ KISALARINDA EN İYİLER

Türkiye’nin farklı illerinden üniversite öğrencilerinin başvuruları sonucu gerçekleşen Öğrenci Kısa Film Yarışması’na bu yıl 201 başvuru yapıldı ve oyuncu Bülent Emrah Parlak, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz ve yönetmen Tufan Taştan’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu 'Kurmaca' kategorisinde Yaşar Güney Yurdakul’un “Kötü Bir Gün”; 'Belgesel' kategorisinde Yağmur Canpolat ile Berna Oduncu’nun birlikte yönettiği “Yirmili Yaşlarımın Başında”, 'Deneysel' kategorisinde Ayşenur Ateş’in “Taş” ve 'Canlandırma' kategorisinde Enes Kılıç’ın “Topraksız” adlı kısa filmleri 30 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazandı. Jüri ayrıca, İsmail Hakkı Koçak’ın yönettiği “220” adlı filmi de 'Kurmaca' dalında Jüri Özel Ödülü’nü değer gördü.

EN İYİ ADANA KISASI “ZAMANIN USTASI”

Adana’da çekilmiş kısa filmlerin yarıştığı ve müzisyen Canset Özge Can, sinema yazarı ve akademisyen Rıza Oylum ile yönetmen ve akademisyen Serdar Sabuncu jüriliğinde yapılan Adana Kısa Film Yarışması’nda ise Muhittin Yüceli’nin yönettiği “Zamanın Ustası” adlı film, 10 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün sahibi oldu.

ŞÜKRAN YİĞİT’E EN İYİ UYARLAMA SENARYO ÖDÜLÜ

Bu yıl ilki yapılan Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nda 7 senaryo, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu, yazar Mine Söğüt ve yönetmen Seren Yüce’nin jüriliğinde değerlendirildi ve Şükran Yiğit’in aynı adlı kendi romanından uyarladığı “Burası Radyo Şarampol” adlı projesine En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü, Hakan Bıçakçı’nın aynı adlı romanından Barış Kefeli, Hakan Bıçakçı ve Nükhet Taneri’nin senaryosunu yazdığı “Uyku Sersemi” adlı projeye de Jüri Özel Ödülü verildi.