Altın Koza ‘Onur’landırdı

Kültür Sanat Servisi

Bu yıl 31’incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Onur Ödülleri’ni alacak isimler belirlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile festival yürütme kurulunun kararıyla bu yıl ‘Onur Ödülleri’ne layık görülen isimler, Demet Akbağ ve Uğur Polat oldu.

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin ‘Onur Ödülleri’, 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sahiplerine sunulacak. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.