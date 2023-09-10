Altın Koza talana doymuyor

İzmir’in Bergama ve Dikili ilçelerinde orman, tarım ve yaşam alanlarını yok eden Altın Koza şirketi, şimdi de Ödemiş’e göz dikti. Şirket ormanlık ve tarım alanı içerisinde patlamalı altın madeni açmak istiyor.

Aycan KARADAĞ

Kayyum tarafından işletilen Koza Altın İşletmeleri, yeni talan projesi için harekete geçti. İzmir’in Bergama ve Dikili ilçelerinde orman, tarım ve yaşam alanlarını yok eden şirket şimdi de Ödemiş’te yeni talan projesi için çalışma başlattı.

Şirket, Gölcük Mahallesinde 20,4 hektarlık alanda altın madeni açık ocak işletmesi projesi yapmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlattı.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı BirGün’e yaptığı açıklamada, “Projenin yapılmak istendiği yer cennet bölge. Tarım ve orman alanı. Çevresinde Gölcük Barajı başta olmak üzere sulak alan, tabiat parkı ve birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Burada bu projenin yapılması felaket olur. Eğer gerçekleşirse de İzmir’in cennetini cehenneme çevirmek olur. Bu bölgedeki madene izin verilmesini bırakın, ağır metallerin olduğu sahalara kum ocağı bile yapılmamalı. Bu iş tam bir akıl tutulması ve densizlik. Buna izin vermeyeceğiz. Doğamızı ve yaşam alanımızı koruyacağız” dedi.

PROJE MALİYETİ 6 MİLYON

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre; maden ocağının ömrü yaklaşık 3 yıl olacak. Proje kapsamında 205 bin ton cevher üretilecek. Üretimi yapılacak cevher ise, şirketin bünyesinde yer alan Bergama’daki Ovacık Altın Madeni’ne sevk edilecek. Proje alanı içerisinde orman alanı ve tarım arazisi yer alıyor. Tarım ve ormanlık arazide projeyi yapabilmek için patlama işlemi uygulanacak. Yılda 96 kere patlama işlemi gerçekleşecek. Projenin yapılacağı bölgenin çevresinde ‘Sulak Alan’, ‘Gölcük Barajı’, ‘Tabiat Parkı’ ve birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Projenin maliyeti ise 6 milyon 250 bin TL olacak.