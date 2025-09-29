Altın Koza’da özgürlük çağrısı

Tuğçe ÇELİK

Adana’da bu yıl 32’ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’ndeki törenle sona erdi. Sunuculuğunu Oylum Talu ve Yekta Kopan’ın üstlendiği gecede, En İyi Film Ödülü’nü Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı ‘O da Bir Şey mi’ aldı. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, sanatçılar ve sinemaseverler yoğun katılım gösterdi. Bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar da anıldı.

Kadınların gündelik yaşamına ve emeğinin görünmezliğine odaklanmasıyla öne çıkan ‘O da Bir Şey mi’, toplamda sekiz ödül kazandı: En İyi Film, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen (Pelin Esmer), En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Bălăşoiu), En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu), En İyi Kurgu, Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür), FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü (Pelin Esmer) ve SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü.

SİNEMA KENTİNE DÖNÜŞTÜ

Adana BŞB Başkan Vekili Geçer, şehrin son bir haftada adeta bir sinema kentine dönüştüğünü söyledi. “On binlerce insanımız filmlerle buluştu, aynı perdeye birlikte baktık. Sinemanın yüzünü yalnızca salonlarda değil, mahallelerde de yaşattık. Bu yıl festivalimizde ‘Barış, Özgürlük ve Umut’ temasıyla bir araya geldik. Gazze’de yaşanan insanlık dramını ve orman yangınlarını görmezden gelemezdik. Büyük ödüller, yalnızca bir filme değil, emekleriyle sinemaya yön verenlere verilen bir değerdir” dedi.

KARALAR’A ÖZGÜRLÜK

Kapanış töreninde Silivri’de tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yokluğu hissedildi. Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, “Yakılıp yok edilen zeytin ağaçlarını, Filistin halkını unutmadık. Özgürlük, barış ve umut istiyoruz. Zeydan Karalar’ın aramızda olmasını diliyoruz” sözleriyle alkış aldı. Belgeselci Nebil Özgentürk ise, “Düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğü her canlının doğal hakkıdır. Sinema Adana’ya, Adana da sinemaya yakışıyor. Başkan Karalar’ın özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

Festivalde ayrıca Yılmaz Güney Ödülü Ev filmine, En İyi Senaryo Ödülü Perde filmiyle Özkan Çelik ve Cem Zeynel Kılıç’a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Perde filmiyle Tülin Özen ve Buradayım, İyiyim filmiyle Bige Ünal’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Uçan Köfteci filmiyle Nazmi Kırık’a verildi. En İyi Müzik Ödülü Gündüz Apollon Gece Athena filmiyle Barış Diri’ye, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü Cinema Jazireh filmiyle Mazlum Sümer’e, En İyi Kurgu Ödülü Ev filmiyle Erhan Örs’e gitti. Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü ise Gündüz Apollon Gece Athena filmine takdim edildi.

Uluslararası kısa film, ulusal belgesel, öğrenci kısa film ve edebiyat uyarlaması uzun metraj senaryo yarışmalarının kazananlarına da ödülleri verildi. Kısa film ve belgesel dallarında genç yönetmenlerin işleri dikkat çekti. Öğrenci filmleri bölümünde verilen ödüller, yeni sinemacıların ilk adımlarına destek sundu.

Gece boyunca seyirciler filmlerin başarısını değil, aynı zamanda özgürlük talebini ayakta alkışladı. Konuşmalarda sanatın direnç ve umut üretme gücüne vurgulandı. Altın Koza bu yıl bir kez daha sinemanın estetik olduğu kadar toplumsal bir tanıklık alanı olduğunu gösterdi.