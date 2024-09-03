Altın Koza’nın habercisi Yazlık Sinemalar başladı

Kültür Sanat Servisi

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Yazlık Sinemalar gösterim programı bugün başlıyor. Festival haftasına dek sürecek ve sinemamızın son dönem öne çıkan komedilerinden bir seçkiyi buluşturan program, Adana’nın 7 ilçesinde gerçekleşecek ve 9 Eylül’den itibaren deprem bölgesi şehirlerde devam edecek.

SİNEMA AŞKINDAN İLHAM

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin afişi de yayınlandı. Albert Lamorisse’nin 1956 tarihli “Kırmızı Balon” (Le Balloon Rouge) adlı filminden yola çıkarak tasarlanan afiş, bütün engellere rağmen birbirlerinden hiç vazgeçmeyen Pascal ile kırmızı balonunun hikâyesinden ilhâm alıyor. Filmin final sahnesini referans alan afiş, mutlu sona ve umuda olan inancı hatırlatırken, sinema sanatına olan aşkı ve tutkuyu da vurguluyor.

Gösterimler boyunca izleyicilere yazlık sinemaların vazgeçilmezleri gazoz ve çekirdeğin ücretsiz ikram edileceği programın takvimi ise şöyle olacak:

• 2 Eylül Pazartesi: Görevimiz Tatil - Tufanbeyli/Tören Alanı

• 3 Eylül Salı: Yok Artık 1 - Saimbeyli/Pazar Yeri

• 4 Eylül Çarşamba: Mutlu Aile Defteri - Feke/Ormancık Mahallesi Merkez

• 5 Eylül Perşembe: Nadide Hayat - Kozan/Kubilay Parkı

• 6 Eylül Cuma: Mutlu Aile Defteri - Aladağ/Atatürk Meydanı

• 7 Eylül Cumartesi: Aşk Mevsimi - Yumurtalık/Şehit Jandarma Süleyman Kılıç Parkı

• 8 Eylül Pazar: Yok Artık 2 - Karataş/Atapark