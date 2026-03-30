ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKTI! 30 Mart 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında 30 Mart 2026 Pazartesi günü dikkat çeken bir yükseliş yaşanıyor. Altının ons fiyatı, psikolojik seviye olarak görülen 4500 doların üstüne çıktı. Ons altındaki bu yükseliş, iç piyasada altın fiyatları gram başta olmak üzere birçok kalemde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oldu. Özellikle CANLI altın fiyatları, Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı, Altın Fiyatları 24 Ayar ve bilezik fiyatları aramalarında yoğunluk dikkat çekiyor.

Piyasadaki hareketlilik yalnızca gram altınla sınırlı kalmadı. 22 ayar bilezik, 18 ayar altın, 14 ayar altın, ons altın ve kilogram bazlı fiyatlar da yatırımcıların odağında yer aldı. Analistler altında yatırım için temkinli olunması konusunda uyarıyor. Ayrıca bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi takip ediliyor.

30 MART 2026 PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.480,57 6.481,69 0,99% 09:19 22 Ayar Bilezik 6.080,01 6.152,83 1,76% 09:18 Altın (ONS) 4.534,81 4.535,50 0,93% 09:34 Altın ($/kg) 145.022,00 145.046,00 0,89% 09:19 Altın (Euro/kg) 167.159,00 167.187,00 0,89% 09:19 18 Ayar Altın TL/Gr 4.730,82 4.731,63 0,99% 09:19 14 Ayar Altın TL/Gr 3.653,69 4.882,31 1,56% 09:19

ALTINDA KRİTİK SEVİYENİN ÜSTÜNE ÇIKILDI

Bugünün en dikkat çekici gelişmesi, Altın (ONS) fiyatının 4.535,50 seviyesine yükselmesi oldu. Böylece altının ons fiyatı psikolojik seviye olan 4500 doların üstüne çıktı. Bu gelişme, gram altın tarafında da yukarı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi.

ALTIN (TL/GR) bugün 6.480,57 alış ve 6.481,69 satış seviyesinde işlem görüyor. Bu tablo, Altın fiyatları gram aramasının neden günün en çok takip edilen başlıklarından biri olduğunu açık biçimde gösteriyor.

KUYUMCU ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EDİLİYOR

İç piyasada yatırımcıların en çok baktığı başlıklardan biri Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı verileri oluyor. Özellikle gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın kalemlerinde anlık değişimler yakından izleniyor. Bu nedenle CANLI altın fiyatları ve Altın fiyatları hesaplama aramaları öne çıkıyor.

22 ayar bilezik fiyatı bugün 6.080,01 alış ve 6.152,83 satış seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı soruları da yatırımcıların ve takı alışverişi yapacakların gündeminde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA TABLOSU

Gram altın hesaplama tablosu

Miktar Gram Altın Alış Gram Altın Satış 1 Gram 6.480,57 TL 6.481,69 TL 10 Gram 64.805,70 TL 64.816,90 TL 50 Gram 324.028,50 TL 324.084,50 TL 100 Gram 648.057,00 TL 648.169,00 TL

22 ayar bilezik fiyat hesaplama tablosu

Miktar 22 Ayar Bilezik Alış 22 Ayar Bilezik Satış 1 Gram 6.080,01 TL 6.152,83 TL 10 Gram 60.800,10 TL 61.528,30 TL 15 Gram 91.200,15 TL 92.292,45 TL 20 Gram 121.600,20 TL 123.056,60 TL 30 Gram 182.400,30 TL 184.584,90 TL 50 Gram 304.000,50 TL 307.641,50 TL

ALTIN FİYATLARI EURO VE KİLOGRAM BAZINDA SON DURUM

Uluslararası fiyatlamayı izleyenler için kilogram bazında veriler de dikkat çekiyor. Altın ($/kg) bugün 145.022,00 alış ve 145.046,00 satış seviyesinde yer alırken, Altın (Euro/kg) ise 167.159,00 alış ve 167.187,00 satış seviyesinde bulunuyor. Bu nedenle Altın Fiyatları Euro konuları da gün içinde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

ANALİSTLERİN GÜNDEMİNDE HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Analistler altında yatırım için temkinli olunması konusunda uyarıyor. Bugün piyasaların odağında yurt içinde ekonomik güven endeksi bulunuyor. Yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi takip ediliyor.

Bu başlıklar, altın fiyatlarında gün içi hareketliliğin sürüp sürmeyeceği konusunda belirleyici unsurlar arasında görülüyor.

Altın fiyatları hesaplama nasıl yapılır?

Hesaplama için gram fiyatı, alınmak istenen gram miktarıyla çarpılır. Örneğin 10 gram gram altın satış fiyatı 64.816,90 TL olarak hesaplanır.

