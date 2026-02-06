Giriş / Abone Ol
Altın kritik sınıra dayandı

ABD-İran arasındaki gerilim nedeniyle altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bugün yeniden tırmanışa geçen altın kritik sınırın eşiğine geldi.

Ekonomi
  • 06.02.2026 17:01
  • Giriş: 06.02.2026 17:01
  • Güncelleme: 06.02.2026 17:15
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Son dönemdeki ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını ivmelendiriyor. ABDİran arasındaki gerilim nedeniyle altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti ve kritik sınıra dayandı.

Altın, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Bugün, ons altın fiyatı 4.930 doları aştı.

Piyasalar, altın yatırımcıları için umut verici bir görüntü sergilerken, bu yükselişin sebebi ise belirsizliğin arttığı küresel ekonomik ortamda güvenli liman arayışının devam etmesi.

Gram altın 6 bin 900 lirayı aşarken Çeyrek altın ise 12 bin lira seviyesinde seyrediyor.



