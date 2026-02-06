Altın kritik sınıra dayandı

Son dönemdeki ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını ivmelendiriyor. ABD- İran arasındaki gerilim nedeniyle altın fiyatları yeniden tırmanışa geçti ve kritik sınıra dayandı.

Altın, küresel piyasalarda değer kazanmaya devam ediyor. Bugün, ons altın fiyatı 4.930 doları aştı.

Piyasalar, altın yatırımcıları için umut verici bir görüntü sergilerken, bu yükselişin sebebi ise belirsizliğin arttığı küresel ekonomik ortamda güvenli liman arayışının devam etmesi.

Gram altın 6 bin 900 lirayı aşarken Çeyrek altın ise 12 bin lira seviyesinde seyrediyor.





