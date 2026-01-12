Altın Küre’de ICE tepkisi: Ünlülerden rozetli protesto

Altın Küre Ödülleri töreninde aralarında Mark Ruffalo ve Ariana Grande'nin de bulunduğu bazı ünlü isimler, ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimini protesto eden rozetler taktı.

Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83.'sü düzenlenen Altın Küre Ödülleri töreninde ünlü isimler, Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla vurmasına ICE'yi protesto eden rozetle tepki gösterdi.

ABD'de süper kahraman filmlerinde canlandırdığı "Hulk" rolüyle tanınan oyuncu Mark Ruffalo, Wanda Sykes ve Natasha Lyonne kırmızı halıda rozetleri takarken, Jean Smart ve Ariana Grande ise balo salonuna girdikten sonra rozetleri yakalarına iliştirdi.

Ünlüler tarafından kullanılan siyah beyaz rozetlerde "ICE dışarı" ve "İyi ol" gibi sloganlar yer aldı.

"BU TAMAMEN TABANDAN GELEN BİR HAREKET"

"ICE dışarı" sloganlı rozet fikrinin, ABD'de çalışan hakları ve ekonomik adalet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Working Families Power'dan Nelini Stamp ile göçmen hakları alanında faaliyet yürüten Latino odaklı sivil toplum kuruluşu Maremoto Genel Müdürü Jess Morales Rocketto arasında yapılan bir mesajlaşma sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Stamp, "Sivil toplumun, toplumun her kesiminin, sesini yükseltmesi gerekiyor. Sanatçılarımıza ihtiyacımız var. Eğlence sektöründe çalışanlara ihtiyacımız var. Toplumu yansıtan insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

ICE karşıtı rozet eyleminin organizatörlerinden Morales Rocketto ise, "Bu tamamen tabandan gelen bir hareket." dedi.

Söz konusu eylemin organizatörleri, Minneapolis'te, göçmenlere yönelik operasyon sırasında ICE birimlerinin silahlı müdahalesi sonucu hayatını kaybeden Renee Nicole Good ve ICE tarafından vurularak hayatını kaybeden diğer kişilerin isimlerinin kamuoyunun bilmesini sağlamak için ödül sezonu boyunca kampanyayı sürdürme sözü verdi.

***

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.