Altın madalya kazanan İtalyan yüzücü, geceyi parkta geçirdi!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon, Olimpiyat Köyü'ndeki klimasız odada bunalarak geceyi parkta geçirdi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat Köyü'ndeki tartışmalı görüntülerle gündemde.

Olimpiyat Köyünde klimasız odada aşırı sıcaktan bunalan İtalyan yüzücü Thomas Ceccon, geceyi parkta geçirdi.

Ceccon, odasının yanı sıra Olimpiyat Köyü'ndeki yemeklerden de yakındı.

100 metre sırtüstünde altın madalya kazanan İtalyan yüzücü, Çarşamba günü 200 metre sırtüstü finaline ulaşamamasının ardından, Olimpiyat Köyü'ndeki konaklama yerlerinden kamuoyu önünde şikayet etmişti.

The Sun'a konuşan Ceccon, "Köyde klima yok, hava sıcak, yemekler kötü" demişti.

Ceccon, şunları söylemişti:

"Birçok sporcu bu nedenle hareket ediyor. Bu bir mazeret ya da bahane değil, belki de herkesin bilmediği bir gerçek. Finale çıkamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama çok yorgundum. Hem geceleri hem de öğleden sonraları uyumak zor. Burada, sıcaklık ve gürültü arasında gerçekten mücadele ediyorum."