Altın madencileri telaşa kapıldı!

Kazdağı’nda AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz Holding’e ait Halilağa bakır altın madeninin işletme iznine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verilmesinin ardından köylüler ve ekoloji örgütleri, 2,5 ayda 1 milyonu aşkın ağacı kesen şirketin bir an önce faaliyetlerini durdurmasını gerektiğini söyledi.

75 gündür direnişte olan köylüler ve yaşam savunucuları, mahkeme kararının ardından Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel’in ‘‘Bu karar emsal teşkil ederse, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin maden sahasının kapısına kilit vurulabilir’’ açıklamalarına da tepki göstererek "Mahkeme kararının ne denli önemli olduğu bu açıklama ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Altın Madencileri Derneği Başkanı’nın bu kadar telaşlanması, daha önce verilen 4 bin izin ve ruhsatlarda da usulsüzlükler olduğu endişelerini beraberinde getirmiştir’’ dedi.

TAKİP EDECEĞİZ

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Hacıbekirler Köyü yakınlarında faaliyete geçmek için çalışmalarını hızla sürdüren Cengiz Holdinge ait ‘‘Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi’’ projesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24 Temmuz 2024 tarihinde işletme izni verilmişti. Buna karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından açılan ve yürütmenin durdurulması da talep edilen davadan önceki gün karar çıktı. Davaya bakan Çanakkale 2. İdare Mahkemesi bakır işletme izni verilen alanın ÇED incelemesinden geçen alandan daha geniş olduğuna yönelik iddiayı araştırmak için şirketten karşılaştırmaya elverişli sınırları çizilmiş haritaları istedi

Gelen haritalardan bakır işletme izninin ÇED sahasından farklı bir alana verildiği sonucuna ulaşan mahkeme heyeti, bakır işletme izni verilen alanın ÇED sürecinde değerlendirilen alanın dışında kaldığı gerekçesiyle MAPEG tarafından verilen işletme izninde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı. Yaşam savunucuları ve köylüler yürütmeyi durdurma kararının ardından dün Çanakkale Valiliği önüne giderek açıklama yaptı. Şirketin bir an önce faaliyetlerine son vermesi için gerektiğini söyleyen halk, hazırladıkları dilekçeleri Valiliğe verdi.

Mahkeme kararını BirGün’e değerlendiren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan, “Halilağa Bakır Madeni işletme izni artık yok hükmündedir. Halilağa Madeninin tüm madencilik faaliyetlerinin acilen durdurulması gerekiyor. Başta MAPEG ve Çanakkale Valiliği olmak üzere, yetkili ve sorumlu olan kurumları madencilik faaliyetini durdurmak üzere göreve çağırıyoruz” dedi. Doğan, şöyle devam etti: ‘‘Şirketin mahkeme kararına uyulup uyulmadığını alanda takip edeceğiz. ÇED olumlu kararının iptali için açtığımız dava Danıştay’da oradan da ‘ÇED olumlu kararının iptali" yönünde karar çıkmasını bekliyoruz. Direnişlerimiz sürecek.’’

Halk, şirketin faaliyetlerinin durdurulması için Çanakkale Valiliği’ne dilekçe verdi.

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USULSÜZLÜKLER İNCELENMELİ

Süheyla Doğan, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel’in ‘‘Karar emsal teşkil ederse, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin maden sahasının kapısına kilit vurulabilir" açıklamalarına tepki gösterdi. Doğan ‘‘Mahkemenin kararının ne denli önemli olduğu bu açıklama ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Altın Madencileri Derneği Başkanı’nın bu denli telaşlanması, bizi daha önce verilen 4 bin izin ve ruhsatlarda da usulsüzlükler olduğu konusunda endişelendirmiştir. Tüm madencilik izin ve ruhsatları, Kamu Denetçiliği Kurumu, Sayıştay , TMMOB gibi meslek odaları tarafından acilen denetlenmelidir" dedi.

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FAALİYETİ DURDURUN

Kararın ardından köylüler ve yaşam savunucuları dün şirketin çalışma yaptığı alana giderek maden çalışmasının durdurulmasını talep etti. Kazdağları Ekoloji Platformu özetle şunları kaydetti: ‘‘Şirket bir milyondan fazla ağacı düz kesimle, kökleyerek, sahayı maden için tıraşlanacak hale getirerek bölgeyi ormansızlaştırmıştır. Danıştay’ın vermesi gereken kararı beklerken, yerel mahkemeden çıkan bu kararın, hukukun kamu yararına uygulanması ve yasalara uygun olarak adaletin sağlanması adına önem taşımaktadır. Yetkililerden proje sahasındaki tüm madencilik faaliyetlerinin, ağaç kesimlerinin durdurulması yönünde gerekli talimatları acilen vermelerini bekliyoruz."

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LİMAK GÖZÜNÜ BALYA’YA DİKTİ

Balıkesir’in Balya ilçesinde yer alan Karlık, Söbücealan, Yaylacık, Ilıca, Gökmusa ve Armutçuk köyleri, yeni bir altın ve gümüş madeni projesinin tehdidi altında. Limak Grubu’na bağlı Altınordu A.Ş. tarafından hayata geçirilmek istenen “Karlık Altın-Gümüş Madeni” projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Proje kapsamında yapılacak olan halk katılım toplantısı ise bugün saat 11.00’de Karlık Köyü’nde gerçekleştirilecek. Projeye karşı çıkan halk "Bölgedeki birçok köyün doğal yapısı, tarım alanları ve su kaynaklarını tehdit altında. Karlık, Söbücealan ve Yaylacık köyleri maden projesi kapsamında ciddi bir çevresel yıkıma maruz kalacak" dedi. Yaşam savunucuları bölgedeki köylerin korunması ve çevresel yıkımın önüne geçilmesi için, tüm yurttaşları ve ekoloji örgütlerini halk katılım toplantısına davet etti.