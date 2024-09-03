Altın madeni değil, temiz su istiyorlar

Haber Merkezi

Balıkesir Burhaniye’ye bağlı Avunduk köyü sakinleri, Koza Altın Şirketi’nin altın madeni projesine karşı dilekçe verdi. Avunduk köyü sakinleri, Burhaniye Çevre Platformu üyeleriyle birlikte itiraz dilekçelerini Burhaniye Kaymakamlığı’na teslim etti. Altın madeni işletmesinin bölgenin yeraltı ve yerüstü tüm zenginliklerine zarar vereceğini savunan yurttaşlar, teslim ettikleri dilekçelerde ÇED sürecinin iptalini talep etti.

Yurttaşlar işletme için çok sayıda ağacın kesileceğini ve bu tahribattan ormandaki canlıların da zarar göreceğini aktardı. Yurttaşlar, “Bizi doyuran topraklara, suyumuza sahip çıkma, Koza’nın bölgemize yapacağı eko kırıma itiraz etme zamanı” dedi. Yaşam savunucuları madenin engellenmemesi durumunda süreci yargıya taşıyacaklarını bildirdi.