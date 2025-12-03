Altın madeni iptal edildi: Koza’ya geçit yok

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Turplu Mahallesi yakınlarında, eski adıyla Koza olarak bilinen Türk Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından planlanan “Altın Madeni Patlatmalı Açık Ocak İşletmesi” projesine karşı açılan davayı halk kazandı.

Şirket geçtiğimiz aylarda patlatmalı açık ocak altın madeni işletmesi kurmak için harekete geçti. Nisan ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, proje için “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı vererek projenin önünü açtı. Ayvalık Tabiat Derneği ile Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ise karara karşı dava açtı. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi, ÇED muafiyeti kararını hukuka aykırı bularak iptal etti.

BELİRSİZ VE EKSİK

Mahkeme kararına göre şirket, Turplu’dan çıkaracağı cevheri Ovacık Altın Madeni’ne taşıyıp orada işleyeceğini belirtmiş olmasına rağmen bu iki faaliyeti tek bir bütün olarak değerlendirmedi. Mahkeme, cevher çıkarma ve Ovacık’ta zenginleştirme süreçlerinin birbirine bağlı ve tamamlayıcı olduğunu, bu nedenle projenin entegre proje sayılması ve tek bir kapsamlı ÇED sürecinde ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca çıkarılacak cevherin kimyasal yapısının açıklanmaması, ağır metal riski ve tozuma tehlikesinin değerlendirilmemesi, su kaynakları ile diğer çevresel etkilerin eksik bırakılması da iptal gerekçeleri arasında yer aldı. Mahkeme, çevresel etkilerin bütüncül incelenmediğini ve halk sağlığını ilgilendiren kritik konuların belirsiz bırakıldığını tespit etti.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, kararın bölgenin doğal yapısını tehdit eden proje açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu; çevresel etkilerin bütüncül değerlendirilmesi gerektiğinin yargı tarafından net biçimde ortaya konduğunu ve Turplu’daki yaşam alanlarını koruma mücadelesinin süreceğini ifade etti.

PROJE HAKKINDA

Şirket, yıllık 14 bin 625 ton cevher çıkarılması planlanan maden sahasında toplam 48 kez patlatma yapmayı hedefliyordu. Çıkarılan cevherin, İzmir’in Bergama ilçesindeki Ovacık Altın Madeni’ne taşınarak siyanürle ayrıştırılması planlanıyordu. Sahanın 2 yıl süreyle işletilmesi öngörülmüştü.

22,35 hektarlık proje alanı orman, tarım ve su yüzeylerini kapsarken, en yakın yapı olan bir ağıl proje sahasına yalnızca 540 metre mesafedeydi. Proje için 6 milyon 900 bin 322 TL bütçe ayrılmıştı.