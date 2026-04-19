Altın madeni projesine karşı bilirkişi keşfi öncesi çağrı

Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi hattında planlanan Alpagut Atalan Altın Madeni Projesi’ne karşı açılan dava kapsamında yarın bilirkişi keşfi yapılacak. Keşif öncesinde İsmet İnönü Caddesi’nde stant açan Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, vatandaşlara broşür dağıtarak projeye ilişkin bilgilendirme yaptı ve keşfe katılım çağrısında bulundu.

Platform adına konuşan Cevat Aydemir, “Cengiz Holding Eskişehir’de ve ülkenin birçok noktasında yıkım projelerine devam ediyor. Eskişehir Alpagut, Atalan ve Mihalgazi bölgesinde de altın ve gümüş madenciliği yapmak istiyor. Biz de Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu olarak iki yıldır mücadele ediyoruz hem şehir merkezinde hem bölgede köylüleri de sürece katmak için” dedi.

"TÜM HALKIMIZI BU YÜRÜYÜŞE ÇAĞIRIYORUZ"

Amaçlarının konuyu toplumsallaştırmak olduğunu vurgulayan Aydemir, şunları söyledi:

“Gelen hukuksal süreçte mahkeme heyeti bilirkişi tayin etti ve bu bilirkişi heyeti 20 Nisan 2026 Pazartesi günü Alpagut ve Mihalgazi, Atalan bölgesinde keşif yapacak. Biz bu keşfe Eskişehir halkını ve yöreden olup da Eskişehir’de yaşayan halkı da oraya taşımak için bilgilendirme ve konuyu toplumsallaştırmak için standımızı kurduk. Standımızda el broşürleri bastık. Bu el broşürlerinde açıklayıcı teknik bilgiler mevcut. Hem halka çağrı yapmak hem de sürecin ve bu projenin yaşatacağı yıkımı da anlatan detaylı bilgiler mevcut. Bütün halkımızı oraya, Alpagut’a çağırıyoruz. Alpagut’ta yaşanan bu ekoyıkım ve ekokırım projesinin sonrasında yaşanan süreç, bütün halkı, Eskişehir’de yaşayan 1 milyon halkı ilgilendirdiği için de şehir merkezinde özellikle bu çağrımızı yapmak gerektiğine inandık. Bu çağrımızı Doktorlar Caddesi’nden başlattık ve dört gün boyunca buradayız."

Aydemir, bugün saat 13.00’te Yediler Parkı’na doğru yürüyeceklerini bildirerek, herkesi yürüyüşe de davet etti.