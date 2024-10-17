Altın madeni şirketi gözünü bu kez mendereslere dikti: DSİ’den doğa katliamına izin

ONUR DURMUŞ

Ordu'nun Korgan ilçesi sınırlarında bulunan ve Aybastı Perşembe Yaylası bölgesini olumsuz etkileyecek altın madeni işletmesinin maden arama sondajı faaliyetinde yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen maden firması Devlet Su İşleri’nden yayladaki suların kullanımı için izin aldı. Oluşacak atık suların ihtivasının ne olabileceği tartışılmadan, bu mendereslerde dünyada sadece 2 yerde bulunan tatlı su midyelerinin varlığı bilinmesine rağmen DSİ’nin maden firmasının su kullanımına izin vermesi ise bölgede tedirginliği arttırdı.

Perşembe Yaylası Karadeniz Bölgesi’nin doğal yapısı ve turizm gelirleri açısından bölgenin en önemli yaylalarının başında geliyor.

Perşembe Yaylası için 2022’de özellikle turizmcilerin, merada hayvancılık yapan köylülerin ve doğa çevre derneklerinin itirazlarına rağmen 3415069 numaralı ruhsat sahası ıv. Grup madencilik faaliyetiyle ihale edilmişti.

Bilindiği gibi ıv. Grup madencilik endüstriyel ürünler ve metalik madencilik grubu olarak tanımlanıyor. Ordu ilinin yüzde 76’sının ıv. Grup madencilik faaliyetleri için ruhsatlandırıldığı ise TEMA Vakfı’nın araştırmasında ortaya çıkmıştı.

Devlet Su İşleri'nin maden şirketine su alması için onay verdiği mendereslerin kordinatları.

PERŞEMBE YAYLASI FATSA OLMASIN

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hâlihazırda işletme faaliyeti yürüten Altıntepe Madencilik A.Ş.’nin altın madeninin Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED süreci uzatılmamıştı. Yerel derneklerin ağır metal kirliliğine dair açtığı davalarda mahkemeler maden firmasının ruhsat uzatım ve ÇED uzatım taleplerini reddetmişti.

Perşembe Yaylası’nda da Fatsa’daki doğa katliamının bir benzerinin yaşanmasını istemeyen yerel halk, siyasi partiler, doğa ve çevre örgütleri projeye şiddetle karşı çıktı.

Verilen hukuki mücadelelerin ardından ise Ordu İdare Mahkemesi, arama faaliyetleri için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Davanın avukatı Haluk Türkmen, gerekçeyle ilgili “Sondaj ile arama çalışmalarının ÇED gerektirdiği, sondajın meralara ve mendereslere zararı olacağının idarece de kabul edildiği, tahsis kararı değişikliği yapılmadığı, Mera Kurul Kararı öncesi teknik ekibin eksik oluşturulduğu, kurumlardan izin alınmadığı mahkeme kararında belirtilmektedir” demişti.

DEVLET SU İŞLERİ MADEN FİRMASININ MENDERESLERDEN SU ALMASINA İZİN VERDİ

13 Ekim’de ise Perşembe Yaylası’nda ağırlık olarak yerel halkın yer aldığı çok yüksek katılımlı ‘Yaylama dokunma’ mitingi gerçekleştirildi.

Maden firmasının ise tüm bu itirazlara ve yürütmeyi durdurma kararına rağmen hala girişimlerine devam ettiği ve hatta Devlet Su İşleri’nden bölgedeki mendereslerden ve onları besleyen kaynaklardan su almak için izin aldığı ortaya çıktı.

“Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’ndeki Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğine” dair hiç bir vurgu yapılmadan bu iznin DSİ tarafından verilmiş olması bölge için birçok risk oluşturuyor.

Haftalık 5 m3 suyun mendereslerden alınması için maden şirketine DSİ tarafından izin verilirken alınacak suyun nerelerde ve nasıl kullanılacağı, oluşacak atık sularının ihtivasının ne olacağı ise bilinmiyor.

Öte yandan su alınması için maden şirketine izin verilen menderesler ve yataklarında dünyada sadece 2 yerde bulunan tatlı su midyeleri de bulunuyor.