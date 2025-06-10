Altın madenine karşı halkın zaferi

Tokat’ta maden şirketlerinin siyanürle altın arama faaliyetlerini hızlandırırken, Günçalı ve Killik köylerinin HLC Kıymetli Madenler ve Yatırım Anonim Şirketi'ne karşı açtığı davadan önemli bir karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Çal Baba ormanında yapılması planlanan siyanürlü altın madeni projesine karşı şirketin maden arama ruhsatının iptaline karar verdi. Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.

2 binden fazla ruhsat başvurusunda olduğu ve bine yakın ruhsatın verildiği Tokat'ta, köylüler ve yaşam alanı savunucuları, mücadelelerini sürdürüyor. Bayramın ikinci günü de Tokat'ta geniş katılımlı bir miting düzenleyen köylüler ve yaşam savunucuları, Samsun İdari Mahkemesi'nden gelen kararla önemli bir yol katettikerini söyledi. Şirketin maden arama ruhsatını iptal eden mahkeme, kararında daha önceki yasal düzenlemelerle ÇED sürecine tabi tutulmayan el karotuyla örnek alma gibi uygulamaların da artık ÇED yoluyla yapılmasına da hükmetti.

ÖNEMLİ BİR KARAR

Mahkeme kararını BirGün'e değerlendiren köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, kararın yeni ellerine ulaştığını belirterek "Bu davayı köylüler, Günçalı ve Killik köy muhtarlıkları ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak açmıştık. Toplam 129 davacı vardı. İstinaf Mahkemesi 30 Aralık 2024'te Tokat İdare Mahkemesi’nde kaybettiğimiz davayı lehimize sonuçlandırdı. Şirketin Danıştay’da temyiz hakkı var fakat bu karar iki yönden önemli. Birincisi, AKP’nin tamamen yargıyı ele geçirdiği bu süreçte köylünün, halkın örgütlenip bir araya gelerek dava ettiği süreçlerde davalar lehimize sonuçlanabiiyor. Diğer yandan kararın içeriği itibarıyla da önemli bir karar. Diğer dosyalara emsal olabilecek bir karar" dedi. Atal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"AKP’nin sürekli değiştirdiği ÇED yönetmeliği hükümleri dahilinde şirketler, karot, örnek alma çalışmalarını ÇED sürecine tabi tutmadan yürütebiliyorlardı. Şimdi Samsun Bölge İdare Mahkemesi karot almak için, örnek almak için, numune almak için bile ÇED sürecine tabi olması gerektiğini belirtti. Bu diğer davalarımız için de emsal olabilir. Diğer maden şirketlerine karşı da hukuki mücadelemiz sürecek. Geçenlerde Zeni Madencilik Çal Baba’ya elinde silahla girmişti. Bu hafta o şirkete de dava açmayı planlıyoruz."

HER KÖYE 1 RUHSAT

Tokat’ta 900 tane ruhsat olduğunu anımsatan Atal "AKP’nin 15 yılda verdiği ruhsat sayısı 386 bin. Yani, her köye ortalama bir ruhsat düşüyor. Ama Alevi köylerine dört tane ruhsat düşüyor. AKP Türkiye’deki sömürge madenciliği için emperyalizme taşeronluk yapmaktadır. Şu anda, sömürge madenciliğine karşı verilen mücadele ikinci bir Kurtuluş Savaşı’dır. Bizi zehirliyorlar. Sömürge madenciliğe karşı mücadelemiz sürecek" dedi.