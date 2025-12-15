Altın madenine yargı freni

Tokat’ın merkeze bağlı Günçalı ve Killik köyleri arasında, Çalbaba Ormanı’nı kapsayan altın madeni projesiyle ilgili Tokat İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karar, köylüler ve yaşam savunucuları tarafından sevinçle karşılandı.

MÜCADELE KAZANDIRDI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından Zeni Madencilik Limited Şirketi’ne verilen maden arama ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davada, mahkeme oy çokluğuyla yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Kararı köylülerinin gönüllü avukatı Av. İsmail Hakkı Atal duyurdu.

Mahkeme kararında, dava konusu işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması hâlinde telafisi güç zararlar doğabileceği vurgulandı.

Kararda ayrıca “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” hükmüne dikkat çekildi. Günçalı Köyü Derneği Başkanı Nuri Güner, bölgede faaliyet göstermesi planlanan maden şirketlerine karşı yürütülen hukuki süreçte önemli bir kazanım elde edildiğini açıkladı.

Güner, HLC Değerli Maden Şirketi’nin ruhsatının iptal edilmesinin ardından, Zeni Madencilik’e ait ruhsat için de yürütmeyi durdurma kararı alındığını belirterek, “Bu karar, mücadelenin ne kadar önemli olduğunun somut bir kanıtıdır” dedi. Samsun Bölge İdare Mahkemesi’nin HLC’nin ruhsatını iptal ettiğini, ardından Tokat Mera Komisyonu’nun kararına ilişkin açılan davadan da olumlu sonuç alındığını anımsatan Güner, Zeni Madencilik’in ruhsatına ilişkin yürütmeyi durdurma kararının gelmesiyle mücadelenin önemli bir aşamasının geride bırakıldığını vurguladı.