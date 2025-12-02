Altın Palmiye ödüllü İranlı yönetmen Cafer Panahi'ye hapis cezası

İran Devrim Mahkemesi, ödüllü yönetmen Cafer Penahi’yi “devlete karşı propaganda faaliyetleri” suçlamasıyla gıyabında bir yıl hapis cezasına çarptırdı.

Euronews Türkçe'nin AFP'den aktardığına göre Penahi’nin avukatı Mustafa Nili, cezanın iki yıllık yurt dışı çıkış yasağı ve yönetmenin her türlü siyasi ya da sosyal gruba üyeliğinin yasaklanmasını da içerdiğini söyledi.

Nili, ayrıca karara itiraz edeceklerini belirtti.

65 yaşındaki muhalif yönetmen, bu yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. 'It Was Just An Accident' adlı filmiyle aldığı bu ödül, 1997’de Abbas Kiyarüstemi'nin 'Kirazın Tadı' isimli filminden bu yana bir İranlı yönetmenin kazandığı ilk Altın Palmiye oldu.

İKİ KEZ CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Penahi, son filmini çekmeden hemen önce tutuklanmış, ardından açlık grevine başladıktan sonra serbest bırakılmıştı.

2003’ten bu yana baskıcı İran makamlarıyla birçok kez karşı karşıya gelen yönetmen, iki kez hapse girdi, “devlete karşı propaganda” suçlamasıyla film yapması yasaklandı.

2022–2023 döneminde, arkadaşı ve yönetmen Muhammed Resulof’un tutuklanmasını protesto ettiği için yedi ay cezaevinde kaldı.

Tüm baskılara rağmen film üretmeye devam eden Penahi; This Is Not a Film, No Bears ve 2015 Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanan Taxi Tehran gibi filmleriyle tanınıyor.

Şu anda Fransa’da yaşayan Panahi'nin, perşembe günü Marakeş Film Festivali’ne katılması bekleniyor. Ödüllü filminin gösteriminin ardından da sahnede bir söyleşiye çıkması planlanıyor.