Altın Palmiye Panahi’nin oldu

Emrah KOLUKISA

“Küçük bir kaza olarak başlayan olay gitgide büyüyen sonuçlara yol açar.” İranlı sinemacı Jafar Panahi’nin mahpusluk günlerinden hareketle çektiği son filmi “It Was Just An Accident” tek cümleyle böyle özetleniyor.

İlk filmi “Beyaz Balon” ile bundan 30 yıl önce Cannes’da Altın Kamera kazanan Panahi’nin 14 yıllık yurt dışı yasağından sonra geldiği Cannes’da bu kez Altın Palmiye’yi alması filmi izleyenler için sürpriz olmadı (çıkan eleştiri yazılarının çoğu yüksek övgülerle doluydu) belki ama ödülünü jüri başkanı Juliette Binoche ve ünlü oyuncu Cate Blanchett’in ellerinden alan Panahi bir hayli şaşkın ve duygulu görünüyordu.

'EN ÖNEMLİ ŞEY BİZİM VE ÜLKEMİZİN ÖZGÜRLÜĞÜ’

“Konuşmak çok güç" diye başladı sözlerine Panahi, Farsça yaptığı konuşmasında ve ilk iş ailesine ve filmin yapımında emek veren ekibine teşekkür ettikten sonra ekledi: “İran’da ya da dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan İranlılara şunu söylememe müsaade edin: Bütün sorunları, bütün ayrılıkları bir kenara bırakalım; şu anda en önemli şey ülkemiz ve ülkemizin özgürlüğüdür. Hiç kimsenin bize neyi tamamen dahil etmemiz, neyi söylememiz, neyi yapmamamız gerektiğini söylemeye cesaret edemediği o ana birlikte ulaşalım. Sinema bir toplumdur. Hiç kimse bize ne yapmamız, ne yapmamamız gerektiğini söyleme hakkına sahip değildir.”

Jüri başkanı Juliette Binoche yaptıkları seçimi açıklarken şunları söyledi: “Bu film sanatsal bir jest. Direnişten, hayatta kalma mücadelesinden doğan bir film. Sanat her zaman kazanacaktır. İnsani olan her zaman kazanacaktır. Sinema, insanoğlunun yaşaması imkânsız durumları dönüştürebilir. Bu şiddet dolu dünyada, hapis yatmış bu yönetmenin intikam anlamına gelmeyen bu hesaplaşmadan bahsedebilmesi önemli. Bu, çılgın bir umudun, özsel bir cömertliğin filmi. Bize yaşamanın başka yolları olduğunu anlatıyor. Eğer ötekine doğru bu adımı atmazsak insan olmayız.”

Juliette Binoche, Halle Berry, Carlos Reygadas, Payal Kapadia, Leila Slimani, Dieudo Hamadi, Alba Rochwacher, Hong Sang-soo ve Jeremy Strong'dan oluşan kadın ağırlıklı jüri genel olarak meselesi olan ve bir ya da birden fazla yanıyla herkese dokunan yapımları ödüllendirmeyi tercih etti. Brezilyalı sinemacı Kleber Mendonça Filho’nun filmi “The Secret Agent” gecede iki (hatta FIPRESCI ödülüyle beraber üç) ödül alan tek yapımdı ve 1970’li yıllarda Brezilya’da geçen politik yanı güçlü bir hikaye anlatıyordu. Filho’ya En İyi Yönetmen ödülünü getiren film, başrolündeki Wagner Moura’ya da çok hak edilmiş bir En İyi Erkek Oyuncu ödülü getirdi. Sinemada ilk oyunculuğunu yapan Nadia Melliti genç bir Müslüman kadının lezbiyen yönelimiyle yüzleşip kabullenme ve büyüme macerasını anlatan “La Petite Derniere”deki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken festivalin gediklilerinden Dardenne Kardeşler “Jeune Meres” adlı son filmleriyle En İyi Senaryo ödülüne layık görüldü. Festivalde ödül alan tek kardeş yönetmenler onlar değildi. Un Certain Regard bölümünde gösterilen “Once Upon a Time in Gaza” adlı filmleriyle Filistinli sinemacılar Arab ve Tarzan Nasser kardeşler bu bölümün En İyi Yönetmen ödülünü aldılar. Altın Kamera ise Yönetmenlerin Onbeş Günü bölümünde gösterilen Iraklı sinemacı Hassan Hadi imzalı “The President’s Cake”e verildi, ki bu da Irak sinemasının Cannes’daki ilk ödülü oldu.

ABD'Lİ YÖNETMENLERİN ELLERİ BOŞ KALDI

Ödülleri gözden geçirdiğimizde dikkatimizi çeken bir başka nokta da Amerikan sinemasının neredeyse es geçildiği oldu. Birçokları gibi sevdiğimiz “Nouvelle Vague” dahil ABD’li sinemacılar tarafından çekilen hiçbir filme ödül gitmedi. Richard Linklater, Ari Aster, Kelly Reichardt ve Wes Anderson’ın elleri boş dönmeleri elbette jürinin bir tavrı değil muhtemelen ama ABD sinemasının nasıl da dünya meselelerinden uzak kaldığının bir göstergesi olabilir pekala.

Son bir ilginç not daha… Daha önce son 5 yıldır hep Neon filmlerinin Altın Palmiye kazandığını ve bu yıl altıncı kez bu ödüle ulaşıp ulaşmayacaklarının merak edildiğini yazmıştık. Ödül töreninden 2 gün önce Neoa filmin Amerika haklarını aldı ve böylece ödül serisini devam ettirdi. Geçen yıl Oscar alan “Anora”nın ardından Panahi’nin (ki muhalif olduğu için ülkesi onun filmini Oscar adayı olarak seçmeyecektir bizce) nasıl bir performans göstereceği de merak konusu elbette ama Neon’un ne kadar sezgileri güçlü bir ekip tarafından yönetildiği de takdire şayan doğrusu.

∗∗∗

KİMLER ÖDÜL ALDI?

• Altın Palmiye: It Was Just An Accident – Yön: Jafar Panahi

• Büyük Ödül: Sentimental Value – Yön: Joachim Trier

• Jüri Ödülü: Sirat – Yön: Oliver Laxe ve Sound of Falling – Yön: Mascha Schlinski

• En İyi Yönetmen: Kleber Mendonça Filho (The Secret Agent)

• En İyi Senaryo: Jean-Pierre ve Luc Dardenne (Jeune Meres)

• En İyi Kadın Oyuncu: Nadia Melliti (La Petite Derniere)

• En İyi Erkek Oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

• Jüri Özel Ödülü: Resurrection – Yön: Bi Gan