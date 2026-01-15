Altın piyasasında gerileme

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 483 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 450 bin lira, en yüksek 6 milyon 490 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 483 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 680 milyon 320 bin 812,19 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 530 milyon 192 bin 614,78 lira olarak gerçekleşti.