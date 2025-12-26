Altın piyasasında haftanın son gününde artış
Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 302 bin lira oldu.
Kaynak: AA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla6 milyon 302 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 285 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gördü.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 255 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 456 milyon 322 bin 994,41 lira, işlem miktarı ise 1508,41 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 369 milyon 972 bin 982,90 lira olarak gerçekleşti.