Altın piyasasında haftanın son gününde artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda yüzde 0,8 artışla6 milyon 302 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 285 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 255 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 456 milyon 322 bin 994,41 lira, işlem miktarı ise 1508,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 369 milyon 972 bin 982,90 lira olarak gerçekleşti.