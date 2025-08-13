Altın Portakal'da sinema bölümündeki öğrenciler de yarışacak

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması" düzenlenecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, 24 Ekim-2 Kasım'da gerçekleştirilecek festivalde, sinema eğitimi alan öğrenciler de yarışabilecek.

Öğrencileri desteklemek, onları profesyonel çevrelerle bir araya getirmek ve yaratıcı potansiyellerini güçlendirmek amacıyla yapılacak yarışmaya, ülke genelindeki sinema eğitimi veren kurumlar katılabilecek. Her kurum en fazla 15 dakika uzunluğunda olan bir filmle başvuru yapabilecek.

Yarışmaya, 1 Ekim 2024-30 Temmuz 2025'te yapılmış eserler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 12 Eylül saat 18.00 olarak belirlendi.

Festivalde finale kalan okullar ve öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak, festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecek.

Yarışmada "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi, Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.