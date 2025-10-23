Altın Portakal Film Festivali, 62'nci kez sinemaseverlerle buluşuyor

İlki 1964'te Antalya Belediye Başkanı Avni Tolunay'ın girişimiyle yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 62'nci kez perdelerini açıyor. Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Altın Portakal, bu yıl 24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene sloganı 'Kalpten' olarak belirlenen festivalin afişinde ise Antalya'nın tarihi noktaları da yer alıyor. Festivalin simgesi olan elinde altın renkli portakal tutan 'Venüs' heykeli de haftalar önce şehrin farklı noktalarına yerleştirildi.

Festival bu sene 24 Ekim günü yapılacak. Gösterimler 'Gelin Takımı 2' filminin galasıyla başlayacak. Usta sanatçıların katılımıyla düzenlenecek geleneksel kortej ise 25 Ekim günü 15.30'da gerçekleştirilecek. Kortej, Cam Piramit önünden başlayıp, 100'üncü Yıl, Güllük ve Atatürk caddelerini takip ederek Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek. Kırmızı halı geçişinin de yapılacağı açılış töreni ise kortejin ardından saat 19.00'da Cam Piramit'te düzenlenecek.

ONUR ÖDÜLLERİ SERAP AKSOY VE SETTAR TANRIÖĞEN’E

Açılış töreninde takdim edilecek olan Onur Ödülleri bu yıl usta isimler Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen'e, “Sinema Emek Ödülü” Feride Çiçekoğlu'na, “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” ise Cansu Baydar'a takdim edilecek. Aynı gecede Başarı Ödülleri ise Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı'ya takdim edilecek. Kapanış töreni ve festivalin en iyilerinin açıklanacağı ödül töreni, 1 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da yine Cam Piramit'te düzenlenecek.

EN İYİ FİLME 3,5 MİLYON LİRA ÖDÜL

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda 17 ülkeden 10 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 10 filmin yarışacağı festivalde farklı kategorilerde toplam 8 milyon 900 bin lira ödül dağıtılacak.

Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü kazanan filme 3,5 milyon lira ödül verilecek.

ÇOCUKLAR İÇİN GÖSTERİMLER

Bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenirken, jüri üyeleri arasında ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alacak. Festival heyecanının kentin farklı noktalarına taşınması için ise 'Gezen Sinema' etkinlikleri düzenlenecek. 10 gün boyunca kentin farklı noktalarında ve ilçelerinde; salonlarda ve açık havada vatandaşlar filmler izleyebilecek.

Diğer yandan bu sene çocuklar için de özel kuşak gerçekleştirilecek. Festival kapsamında saat 10.30’da çocuklar beyaz perde ile buluşacak.

5 FARKLI SALONDA 108 FİLM GÖSTERİMİ

Bu yıl festivalde 5 farklı salonda 108 film gösterimi gerçekleştirilecek. Film gösterimleri Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Aspendos ve Perge salonlarında, Atatürk Kültür Merkezi önünde kurulan açık hava sinemasında ve Muratpaşa ilçesindeki bir AVM'deki sinema salonlarında gösterilecek.

İnternet üzerinden ve AKM gişelerinden satışa sunulan film gösterimleri biletleri ise öğrencilere 10 lira, tam ise 20 lira olarak satışa sunuldu.

FESTİVALDE GEÇMİŞE YOLCULUK

Usta isim Şerif Gören'in yönetmenliğini yaptığı, başrollerinde Şener Şen ile Lale Mansur'un oynadığı, 1993 yapımı “Amerikalı” filmi bu sene restore edilerek, 22 yıl sonra izleyiciyle buluşacak. Sinema öğrencilerini desteklemek amacıyla ilki geçen sene gerçekleştirilen “Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması” bu yıl da düzenlenecek.

Sinema eğitimi alan öğrencilerin katıldığı yarışmada “En İyi Film” seçilen öğrenci filmi ödüllendirilecek.

GALALAR VE İLK GÖSTERİMLER YAPILACAK

Festivalin 62'ncisinde birçok film ilk kez seyirciyle buluşup gala gösterimi yapacak.

Gala yapacak filmler arasında “Bağlantı Hatası”, “Cumhuriyete Giden Yol”, “Ferhangi Bir Yaşam', “Filos”, “Fighting Demons”, “Gelin Takımı 2”, “Gündüz ve Gece”, “Tuvaldeki Sır” ve “Vefalı Galip” yer alıyor.

Uluslararası festivallerden ödüllerle dönen birçok film de Türkiye'de ilk kez beyaz perdeye yansıtılacak.

Bu yıl 12'nci kez düzenlenecek olan Film Forum'da 5 kategoride 20 proje yer alacak. Film Forum'da bu sene ilk defa “İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu” gerçekleştirilecek. Türk sinemasına destek olmak amacıyla hayata geçirilen platformun ilk senesinde 4 proje değerlendirilecek.

FİLİSTİN TEMALI 3 FİLM YER ALACAK

Festivalde bu sene İsrail işgali altındaki Gazze'de yaşananları konu alan filmler de yer alacak. Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Sınırlardan Sınırsızlığa” seçkisinde Orta Doğu'dan 5 film yer alacak.

Bu özel seçkide Sepideh Farsi’nin yönetmenliğini üstlendiği, İsrail askeri işgali altındaki Gazze'deki yaşamı tasvir eden 'Put You Soul on Your Hand And Walk' ilk kez gösterilecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ilk kez Türkiye'de gösterilecek olan yönetmen Cyril Aris'in filmi 'A Sad and Beautiful World', Kaouther Ben Hania'nın yönetmenliğini üstlendiği 'The Voice of Hind Rajab' var.

“DOLU DOLU BİR FESTİVAL”

Altın Portakal Film Festivali Sanat Direktörü Deniz Yavuz, festivali heyecanla beklediklerini belirterek, "Dolu dolu bir programımız var. Bu sene de yeni filmlerimiz var. Son dönem Cannes, Venedik, Berlin gibi dünyanın en önemli festivallerinde gösterilmiş filmlerin çoğu festivalimizde ilk kez Türkiye'deki sinemaseverlerle buluşacak. 108 film gösterimimiz olacak. Bunların 80'i Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Bu en heyecanlandıran kısmı. Geçen yıl biletleri satışa çıkarttığımız gün tükenmişti. Bu yıl da kapasitemiz, nüfusumuz belli ve bu nüfusa ne kadar ulaşırsak o kadar mutlu oluyoruz. Keşke daha fazla gösterim alanımız olsa ama açık hava etkinliklerimiz, sinema salonlarımızla birlikte dolu dolu bir festival bekliyor bizi" dedi.