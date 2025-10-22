Altın Portakal Film Festivali biletleri yoğun ilgi gördü

(ANTALYA) - 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken, festival filmlerinin biletleri sinemaseverlerden yoğun ilgi gördü.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yerli ve yabancı izleyiciyle buluşacak filmlerin biletleri satışa çıktı. Bir gün önce Biletix üzerinden satışa sunulan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi.

Bugün ise sabahın erken saatlerinden itibaren gişe satışı başlayan biletler için Antalya Kültür Merkezi (AKM) önünde uzun kuyruklar oluştu. Öğrenci bileti 10 TL, tam bilet 20 TL olarak satışa sunulan biletler yoğun ilgi gördü.

Heyecanlı bekleyiş

Sabahın erken saatlerinde gelip ilk bilet alanlardan emekli öğretmen Olcay Sarıkaya, festival için çok heyecanlı olduğunu belirterek, “Bilet alınca çok sevindim. Filmleri seyretmek için bütün bir sene boyunca heyecanla bekliyorum” dedi.

Berlin’den Altın Portakal Film Festivali için gelen Işıl Özcan ise “Bütün filmleri izlemek istiyorum. Onun için buraya geldim. Altın Portakal Film Festivali’nin şehrimizde yapılması bizi çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

“Her sınıftan ve yaştan insan burada”

Daha önce Ankara’da üniversite öğrencisi olan Neslihan Gezici de bilet fiyatlarının uygun olduğuna vurgu yaparak, “Böyle kültürel aktiviteleri çok yakından takip ediyorum. Çok güzel filmler ve çok güzel insanlarla temas ediyoruz. Bu atmosferi tadıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Her sınıftan ve yaştan insan burada” diye konuştu.