Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı Ferzan Özpetek oldu
Geçen yıl sansür nedeniyle iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstlenecek.
Geçtiğimiz yıl Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek yapacak.
Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan Özpetek, 2018 yılında Altın Portakal’dan Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan festivalin sanat direktörlüğünü ise Deniz Yavuz yürütecek.
Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 5-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden yapılan açıklama şöyle:
"5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist sayın Ferzan Özpetek üstlenecektir. Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan, Altın Portakal’dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü de alan usta sinemacı Ferzan Özpetek’in jüri başkanlığını duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."
60'INCI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLMİŞTİ?
60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Filmin yarışmadan çıkarılmasının ardından önce festival jürisi, ardından da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.
Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da yaptığı açıklamada, "Kanun Hükmü" belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu.
Filmin tekrar seçkiye dahil edilmesinin ardından bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı karara tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte festivalin sponsorları da bakanlıkla birlikte hareket ederek desteklerini çekti.
Gelişmelerin ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası bir açıklama daha paylaşarak belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
Daha sonra jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ da görevinden ayrıldığını duyurdu. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.