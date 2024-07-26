Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı Ferzan Özpetek oldu

Geçen yıl sansür nedeniyle iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını Ferzan Özpetek üstlenecek.

Geçtiğimiz yıl Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek yapacak.

Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan Özpetek, 2018 yılında Altın Portakal’dan Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanan festivalin sanat direktörlüğünü ise Deniz Yavuz yürütecek.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 5-12 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden yapılan açıklama şöyle:

"5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist sayın Ferzan Özpetek üstlenecektir. Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan, Altın Portakal’dan 2018 yılında yaşam boyu onur ödülü de alan usta sinemacı Ferzan Özpetek’in jüri başkanlığını duyurmaktan büyük bir gurur duyuyoruz."