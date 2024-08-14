Altın Portakal Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Geçtiğimiz yıl Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek yapacak.

5-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalinin jüri üyeleri, David Di Donatello, Deniz Göktürk Kobanbay, Melisa Önel, Mercan Dede, Melis Behlil ve Gökçe Bahadır.

61. Alton Portakal Film Festivali'nde Ulusal Kısa Film Yarışma jürileri de 19 ülkede 43 festivalde 11 ödül kazanan 'Ziazan' adlı kısa filmin yönetmeni Derya Durmaz, 'Zerre' ve Gölgeler İçinde' filmleri ile birçok ödülün sahibi olan yönetmen Erdem Tepegöz ve 'Uzaklarda Arama' filminde rol alan oyuncu Pınar Göktaş olacak.

Festivalde toplam 5 milyon lira ödül havuzu bulunuyor.

60'INCI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLMİŞTİ?

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Filmin yarışmadan çıkarılmasının ardından önce festival jürisi, ardından da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da yaptığı açıklamada, "Kanun Hükmü" belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu.

Filmin tekrar seçkiye dahil edilmesinin ardından bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı karara tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte festivalin sponsorları da bakanlıkla birlikte hareket ederek desteklerini çekti.

Gelişmelerin ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası bir açıklama daha paylaşarak belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Daha sonra jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ da görevinden ayrıldığını duyurdu. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.