Altın Portakal Film Festivali’ne görkemli açılış

Bu yıl ‘Kalpten’ temasıyla 62’ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin açılış töreni önceki akşam gerçekleştirildi. Festival kapsamında Onur Ödülü, sanatçı Settar Tanrıöğen ve Serap Aksoy’a, Sinema Emek Ödülü senarist- yazar Feride Çiçekoğlu’na, Başarı Ödülleri ise oyuncu Merve Dizdar ile Selahattin Paşalı’ya verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerini, sinema heyecanıyla dolu genç yetenekleri ve sinema tutkunlarını bir araya getiren gece; kırmızı halı töreninin ardından konuşmalarla devam etti. Açılış töreninde tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in koltuğu boş bırakıldı. Gecede Böcek’in gönderdiği mesaj okundu.

Mesajda “Fiziken aranızda olmasam da kalbim, heyecanım ve mutluluğum sizlerle birlikte. Antalya bu yıl da sinemanın, emeğin, özgürlüğün kenti olmayı sürdürüyor. Yıllardır bu kente hizmet ederken hep şuna inandım; sanat, bir toplumun en güçlü nefesidir. Adaletin, eşitliğin, özgürlüğün olmadığı yerde sanat da eksik kalır. Bu festival sadece beyazperdeye değil emeğe, dayanışmaya ve hakikate ışık tutuyor. Yanınızda olamasam da biliyorum ki Antalya yine dimdik ayakta; sinemanın, insanlığın ve umudun yanında” ifadeleri yer aldı. Törende özgürlük ve dayanışma çağrıları yapıldı.