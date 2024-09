'Altın Portakal' için yarışacak filmler belli oldu

Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu.

Bu sene 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde, 5 milyon lira para ödülü dağıtılacak. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film yer alırken, bu yıl Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise 8 film yarışacak. Festivalde bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Kısa ve Belgesel Film yarışmalarında yer alacak filmler de belli oldu.

'FİDAN', 'EVCİLİK' VE 'BALİNANIN BİLGİSİ' YARIŞACAK

Seçici kurulun seçtiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Nazan Kesal, Reha Özcan, Buçe Buse Kahraman'ın rol aldığı Soner Sert'in yönettiği 'Acı Kahve', oyuncuları arasında Binnur Kaya, Menderes Samancılar, Ali Seçkiner Alıcı, Rıdvan Sancak'ın yer aldığı Necmi Sancak'ın yönettiği 'Ayşe', Özge Cevher Yüksel, Ozan Öncel, Şamil Kafkas'ın oynadığı Önder Şengül'ün yönettiği 'Balinanın Bilgisi', oyunculuklarını Öykü Karayel, Fatih Artman, Selen Uçer, Rüçhan Çalışkur, Deniz Işın ve Nejat İşler'in yaptığı Ümit Ünal'ın yönettiği 'Evcilik', Alican Yücesoy, Ayşe Bingöl, Göksel Kortay, Gürkan Uygun, Ilgın Bingöl'lü oyuncu kadrosuyla Ayçıl Yeltan'ın yönettiği 'Fidan', Sarp Bozkurt, Suyumbige Dadalı, Kubilay Karslıoğlu, Hande Özen, Tümay Özokur'un oyuncuları arasında yer aldığı Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği 'Galata' filmleri yer aldı.

'SEVGİLİ KATİLİM BERLİN' DE ULUSAL YARIŞMADA

Listenin devamında Ecem Uzun, Şehsuvar Aktaş, Bekir Behrem'ın rol aldığı Belkıs Bayrak'ın yönettiği 'Gülizar', Hande Doğandemir, İştar Gökseven, Erdem Kaynarca'nın oynadığı ve Erhan Tuncer'in yönettiği 'Hatırladığım Ağaçlar', oyuncuları arasında Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Gülçin Kültür, Şerif Erol, Sacide Taşaner'in olduğu ve Nadim Güç'ün yönettiği 'Mukadderat', Beste Bereket, Derya Karadaş, Ümit Çırak, Özge Gürel, Mine Teber, Nihan Okutucu, Erdem Şenocak'ın oynadığı ve Selim Evci'nin yönettiği 'Savrulan Zaman', Damla Sönmez, Hakan Salınmış, Günkut Güven'in oynadığı ve Ümran Safter'in yönettiği 'Seni Bıraktığım Yerdeyim', Larissa Sirah Herden, Burak Yiğit, Kida Ramadan, Katharina Thalbach'ın rol aldığı ve Neco Çelik yönettiği 'Sevgili Katilim Berlin' ile birlikte 12 film, en iyi olabilmek için yarışacak.

KISA FİLM YARIŞMASINDA 10 FİLM

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ise Oğuzhan Akalın'ın 'Ağlamak Serbest Gülmek Yasak', Ali Emre Ceylan'ın 'Dünyada Öyle Şeyler Olmuyor', Adil Burak Aydın'ın 'Hayaller, Umutlar ve Dönen Yunuslar', Begüm Bayrak'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği 'Kurtlar', Ece Dizdar'ın yönetmeni olduğu 'Mükemmel', Cansu Baydar'ın yönetmeni olduğu 'Neredeyse Kesinlikle Yanlış', Mert Erez'in yönetmenliğini yaptığı 'Rehber', Baturay Tunçat'ın 'Rüyada Olduğunu Fark Ediyor İnsan', Hazal Beril Çam'ın 'Sinek Gibi' ve Deniz Büyükkırlı'nın yönettiği 'Tavuk Suyuna Çorba' filmleri yer alıyor.

ULUSAL BELGESELDE 8 FİLM

8 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda bu yıl Sevgi Hirschhauser'in yönettiği 'Altın Eller', Ali Kemal Pasiner'in yönettiği 'Bedri Rahmi Eyüboğlu Toprağın Sırrına Erenler', Musa Ak ve Hasan Basri Özdemir'in yönetmenliğini gerçekleştirdiği 'Bir Orkestranın İzinde', İlcan Edgar Özuluca'nın yönetmeni olduğu 'Fatoş', Fatma Karakuş Kaçmaz'ın 'Kadranı Olmayan Saat', Zehra Yiğit'in yönetmeni olduğu 'Kilikya'ya Yolculuk: Fejes'in İzinde', Onur Mehame'nin 'Suyun Hakkı' ve Gülay Ayyıldız Yiğitcan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' filmleri aldı.

18 ÜLKEDEN 12 FİLM

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda İrlanda, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, Danimarka, Polonya, İsveç, Azerbaycan, Türkiye, Bolivya, Şili, Meksika, Fransa, Ekvador, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Uruguay yapımları 12 film yarışacak. Kategoride yarışacak filmler arasında, Oscar adayı Barry Keoghan ve Christopher Abbott'ın 'Bring Them Down/Hepsini Alaşağı Et', Uruguaylı yönetmen ikilisi Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin 'Agarrame Fuerte / Beni Sakın Bırakma', Halfdan Ullmann Tøndel'in 'Armand', Isabella Torre'nin 'Basileia / Hükümdarlık', Müge Uğurlar'ın 'Derûn', Vinko Tomičić Salinas'ın 'El Ladrón de Perros/Köpek Hırsızı', Patricia Mazuy'ın 'La Prisonnière de Bordeaux/Ziyaret Saatleri', Elchin Musaoglu'nun 'Meryem', Magnus von Horn'un 'Pigen Med Nålen/Şişli Kız', Yasemin Şamdereli'nin 'Samia', Nader Saeivar'ın 'Shahed/Şahit', Uberto Pasolini'nin 'The Return/Dönüş' yer aldı.